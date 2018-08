EXCLUSIV | Becali a intrat IN DIRECT pentru a-i raspunde lui Ionut Chirila. Dialogul avut de cei doi. VIDEO

Ionut Chirila este de parere ca "FCSB ar trebui sa danseze in Liga I, la lotul pe care il are". Antrenorul a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, spunand ca problema FCSB este ca, desi are un lot valoros si disponibilitate financiara, nu are un bloc compact de jucatori.

Gigi Becali, patronul FCSB, a intrat si el la Ora Exacta in Sport prin telefon si i-a raspuns lu Ionut Chirila. De asemenea, i s-a adresat lui Sorin Cartu, care a spus ca "FCSB are un management prost".

"Fiecare om are parerea lui, fiecare om e liber sa gandeasca cum vrea si sa spuna ce vrea. Omul isi spune parerea. Cartu a spus ca FCSB are manager prost. Eu zic, parerea mea, fara sa fac aluzie la ce au spus Cartu si Ionut Chirila, ca la fotbal si la politica se pricepe toata lumea.

Eu vorbesc despre mine si o spun ca sa inteleaga toti oamenii de fotbal si toata lumea. Eu nu spun vorbe, eu vorbesc pe ce s-a intamplat. La fotbal trebuie sa faci spectacol pentru oameni, dar trebuie sa castigi si bani. Ca nu faci spectacol pentru altii, ca sa-i distrezi, cand pierzi bani! Iar in Romania, asta s-a intamplat doar la Becali.

Eu ii transmit lui Cartu sa se uite la coeficientul UEFA. Ii aduc aminte ca am jucat primavara europeana anul asta. Va mai aduc aminte ca nu prea va intalniti cu primavara europeana la alte echipe, unde antreneaza Cartu sau oricine altcineva.

Primul criteriu dupa care lucreaza toata lumea este banul. Eu, Becali, castig milioane din fotbal. Toti profesionistii din fotbalul romanesc au bagat echipe in faliment si insolvente, s-au distrus toti. Eu sunt singurul care inca mai e. Bine, mai e Hagi, pentru care jos palaria, dar el nu a castigat asa multi bani.

Eu vreau sa distrug in fiecare an Steaua, asa cum spun ei, incat sa merg mereu in Europa. Ma rog sa distrug Steaua asa si sa ajungem in saisprezecimile Europa League. Sper sa o distrug chiar mai tare anul asta, sa mergem si mai departe!

Eu nu am treaba cu Sorin Cartu, ca el e baiat bun, dar cred ca vrea si el sa vorbeasca.

Eu nu am termenii lui Ionut Chirila, dar eu am faptele. Eu nu sunt cu vorbele. Ionut Chirila trebuie sa mearga in Spania sau Italia, la o echipa care are 300 de milioane de investit si sa faca o echipa asa cum zice el. In Romania, ne carpim si noi cum putem. Daca in Romania faci cu 10 milioane ce fac ei in Spania cu 500 de milioane sau cu un miliard, atunci nu ar mai fi fotbalul asa. Daca noi am putea sa facem din rahat-bici si din capra-vaca, inseamna ca suntem Dumnezei. Dar noi nu suntem Dumnezei.

Toti imi dau lectii. Eu nu ma refer acum la Ionut. Ii multumesc pentru parere, dar nu am nevoie de sfaturi. Sa-i dea sfaturi lui Dica, ca el e antrenor.

Acum, ii dau si eu un sfat lui Ionut Chirila. Ii dau cu dragoste. Sa se duca la o echipa si sa faca performanta. Ca si Cartu vorbeste atata de fotbal, iti zice de box to box si de mox to mox, dar apoi cand e pe banca da cu picioarele pe acolo.

Cel mai bun antrenor in momentul asta, si vorbesc pe rezultate, este Dica. A demonstrat-o! A prins primavara europeana! E adevarat, e posibil sa fie Hagi, pentru ca el e capabil sa implementeze sisteme. Si Dica poate, daca ii dai un timp mai mare", a spus Gigi Becali la PRO X.