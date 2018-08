"Bai, daca asta ajunge fotbalist, eu imi rup carnetul de antrenor!" Doi jucatori luati de Becali de la Hagi, facuti praf: "Nu au progresat nici macar un pic"

Sorin Cartu este de parere ca Florin Tanase si Florinel Coman nu au progresat nici macar un pic din momentul transferurilor de la Viitorul la FCSB.

Sorin Cartu nu vede niciun progres in jocul celor doi fotbalisti luati de FCSB de la Viitorul. El spune ca problema nu a fost la Hagi, care a cerut, si la Becali, care a platit sume mari pentru transferurilor celor doi.

Cartu a ras de comparatia dintre Florinel Coman si Mbappe.

"Ma uit la Tanase. Asa cum a venit de la Viitorul, asa e si acum. Nu are niciun fel de progres, nu-l vezi sa dea cu stangul. La fel si Coman.

Declar asa public! Bai, daca baiatul asta ajunge fotbalist, eu imi rup carnetul! Ii dam termen un an, doi! Daca nu o fi la acelasi nivel...



Gica Hagi normal ca isi lauda jucatorii. Orice antrenor spune asta, e o formula...

Nu trebuia sa se justifice pentru ca cerea 2-3 milioane?



Aici a fost greseala lui Gigi! Florinel Coman nu are calitatile necesare. Ce calitati are, ca sa spui ca e Mbappe?! Are controlul balonului, stiinta jocului, plecarile?!", a spus Sorin Cartu la PRO X.