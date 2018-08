Planul de MILIARDE al lui Juventus! Inca trei super transferuri langa Ronaldo! Cum arata echipa INDESTRUCTIBILA

Juventus vrea sa castige Champions League cu orice pret.

L-au adus pe Cristiano Ronaldo, dar nu se opresc aici. Presa italiana anunta ca torinezii mai pregatesc trei super mutari cu care si-ar asigura lupta cu sanse mari la castigarea Champions League. Juve castiga 300 de milioane de euro din vanzarea de jucatori in aceasta vara, sume pe care le va reinvesti in alte mutari. Rabiot de la PSG, Milikovic-Savic de la Lazio si Paul Pogba de la Manchester United sunt cele trei nume dorite alaturi de Cristiano Ronaldo in echipa de vis a lui Juventus.

In schimb, de la Juventus vor pleca Pjanic, Rugani, Higuain si Alex Sandro de la campioana Italiei. Sefii clubului spera sa obtina 300 de milioane de euro de pe urma lor.

Ei au platit 115 milioane de euro pentru transferul lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid in aceasta vara.