Ce meci a fost, duminică, în Premier League! Pentru că Manchester United – Liverpool, cel mai așteptat duel din etapa din weekend, chiar s-a ridicat la nivelul așteptărilor.
Transmis în exclusivitate de VOYO, partida de pe Old Trafford a avut două reprize diametral opuse. Prima a fost dominată copios de United, care a făcut cam ce a vrut cu campioana en-titre. Așa au și venit golurile înscrise de Cunha (6) și Sesko (14).
Szoboszlai, cursă fenomenală și finalizare de clasă mondială
În partea secundă însă, meciul s-a schimbat total! Chiar dacă în primele secunde, United a avut un corner, după o gafă a lui Van Dijk, ulterior, golurile au căzut în poarta cealaltă. Iar tonul revenirii l-a dat Dominik Szoboszlai (25 de ani), fotbalist maghiar, evaluat de transfermarkt.com la 100 de milioane de euro. Acum, avem încă o explicație pentru această evaluare.
Internaționalul maghiar a interceptat o minge la centrul terenului și dus a fost! Szoboszlai a pornit într-o cursă splendidă pe care a finalizat-o, în mod superb, după cum se poate vedea aici.