Manchester United - Liverpool, ora 17:30, LIVE VIDEO

Manchester United este pe locul trei înainte de derby-ul de pe Old Trafford, cu 61 de puncte, dar Liverpool o poate egala în cazul unui succes.

”Cormoranii” au avut un parcurs impresionant în ultimele etape ale acestui sezon și vin pe Old Trafford cu un moral bun, după trei victorii la rând. Cu 58 de puncte, Liverpool este aproape sigură de locurile de UEFA Champions League pentru sezonul următor.

Bilanțul confruntărilor directe confirmă rivalitatea perfectă

În privința confruntărilor directe oficiale, Manchester United are un bilanț favorabil cu 84 de victorii, 61 de remize și 72 de înfrângeri. Din 28.04.1884, când Liverpool a învins-o cu 2-0 pe Newton Heath (denumirea inițială a „diavolilor”), s-au disputat 217 partide între cei doi giganți din Premier League.

Totuși, golaverajul este mult mai apropiat, 293 - 292 pentru United, ceea ce ilustrează că Liverpool s-a impus mai des la diferențe mari de scor; de altfel, „cormoranii” sunt cei care i-au administrat marii rivale cea mai mare umilință în jocurile directe: 7-0 pe 5 martie 2023 în Premier League.

Alte două statistici interesante alipite arată că Manchester United dă fotbalistul cu cele mai multe apariții în derby (Ryan Giggs, 48), iar Liverpool cel mai bun marcator (Mohamed Salah, 16).