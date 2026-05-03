Sir Alex Ferguson, transportat la spital, după ce i s-a făcut rău înainte de Manchester United - Liverpool

Sir Alex Ferguson (84 de ani), fostul mare antrenor al lui Manchester United, a fost transportat la spital, după ce i s-a făcut rău înaintea marelui derby cu Liverpool, de duminică după-amiază.

Așa cum obișnuiește după retragerea din antrenorat, Sir Alex Ferguson a fost prezent pe Old Trafford înaintea partidei cu Liverpool, transmisă de VOYO, duminică după-amiază, însă legenda lui United nu a putut rămâne pentru a urmări jocul.

Daily Mail scrie că Ferguson a acuzat o stare de rău și a fost transportat la spital ca măsură de precauție.

Oficialii lui Manchester United sunt optimiști că problemele celui mai de succes antrenor din istoria clubului nu sunt grave, iar curând va fi externat și se va putea recupera acasă.

Sir Alex Ferguson a depășit probleme grave de sănătate în 2018, după ce a fost în comă indusă în urma unei hemoragii cerebrale. Scoțianul a fost operat, iar ulterior s-a recuperat și a apărut din nou în spațiul public.

Sir Alex Ferguson este cel mai de succes antrenor din istoria lui Manchester United. A condus echipa în 1.499 de meciuri, în perioada 1986-2013, și a cucerit nu mai puțin de 38 de trofee - inclusiv două Ligi ale Campionilor și 13 titluri în Anglia.

