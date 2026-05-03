Sir Alex Ferguson, transportat la spital, după ce i s-a făcut rău înainte de Manchester United - Liverpool

Așa cum obișnuiește după retragerea din antrenorat, Sir Alex Ferguson a fost prezent pe Old Trafford înaintea partidei cu Liverpool, transmisă de VOYO, duminică după-amiază, însă legenda lui United nu a putut rămâne pentru a urmări jocul.

Daily Mail scrie că Ferguson a acuzat o stare de rău și a fost transportat la spital ca măsură de precauție.

Oficialii lui Manchester United sunt optimiști că problemele celui mai de succes antrenor din istoria clubului nu sunt grave, iar curând va fi externat și se va putea recupera acasă.