Liverpool anunță o perioadă de mercato spectaculoasă și în vara anului 2026. "Roș-albii" și-au anunțat deja intenția de a-l transfera pe înlocuitorul perfect pentru vedeta Mohamed Salah (33 de ani), care va pleca!

Perioada de mercato va începe în mai puțin de două luni, iar Liverpool ar putea pierde trei jucători extrem de apreciați pe Anfield.

Este o certitudine că Liverpool îl va pierde pe Mohamed Salah (33 de ani). Starul egiptean nu va semna un nou contract, astfel că la finalul sezonului va rămâne liber de contract.

Mai mult decât atât, Salah s-a accidentat în meciul câștigat împotriva lui Crystal Palace, scor 3-1, și are șanse mici să mai prindă vreun meci în tricoul "cormoranilor".

Transferurile pregătite de Liverpool. Una din ținte, Mateus Mane

Pe lângă Mo Salah, Liverpool riscă să îi mai piardă în vara acestui an pe portarul Alisson Becker (33 de ani), respectiv pe fundașul stânga Andrew Robertson (32 de ani).

Toți cei trei au adunat sute de meciuri pentru Liverpool. Alisson apără pe Anfield din 2018, când a fost adus de la AS Roma. Andrew Robertson a ajuns la Liverpool în 2017, în timp ce Mohamed Salah a pus stop după 9 ani de vis.

Apar informații cu privire și la jucătorii care pot ajunge la Liverpool, iar unul dintre ei este Mateus Mane, mijlocașul portughez al celor de la Wolves, în vârstă de numai 18 ani!

În acest sezon a avut statistici bune, adunând și 41 de meciuri, șapte goluri și șase pase decisive, iar Liverpool intenționează să îl transfere.

Mateus Mane, evoluții excelente la Wolves

Însă, trebuie să plătească mulți bani, multe zeci de milioane de euro, în acest moment cota sa de piață fiind de 20 de milioane de euro, dar cu siguranță va crește și mai mult la finalul acestei ediții de Premier League.

Mateus Mane este un jucător în care Wolves ”investește” de doi ani. În martie 2024 l-a adus de la echipele ”under” ale englezilor de la Rochdale, iar în vara anului trecut a fost promovat la seniori.