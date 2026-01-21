Având în vedere faptul că preţul unui bilet pentru meciul din deplasare era de aproximativ 25 de lire sterline, jucătorii echipei City vor strânge în total 9.357 de lire sterline pentru a rambursa costurile celor care au făcut deplasarea până la Cercul Polar Arctic.

Vorbind în numele echipei, grupul de căpitani ai City, format din Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri şi Erling Haaland, a declarat: „Suporterii noştri înseamnă totul pentru noi. Ştim sacrificiul pe care îl fac fanii noştri când călătoresc în întreaga lume pentru a ne susţine acasă şi în deplasare şi nu vom considera niciodată acest lucru ca un lucru de la sine înţeles. Ei sunt cei mai buni fani din lume. De asemenea, recunoaştem că a fost o călătorie lungă pentru fanii care ne-au susţinut în gerul îngrozitor, într-o seară dificilă pentru noi pe teren. Acoperirea costurilor acestor bilete pentru fanii care au călătorit la Bodo este minimul pe care îl putem face pentru a le mulţumi pentru sprijinul lor".

Gestul a fost apreciat de clubul oficial al suporterilor (OSC), întrucât au fost puţine solicitări din partea fanilor pentru rambursarea biletelor.

Kevin Parker, reprezentantul OSC al Manchester City, a declarat: „Fanii City vor călători până la capătul lumii pentru a-şi susţine echipa, iar aseară nu a fost diferit în cercul polar arctic. Bodo nu este un loc uşor de ajuns, iar temperaturile sub zero grade au făcut ca seara să fie dificilă din mai multe puncte de vedere pentru fanii noştri. Suporterii City au o legătură incredibilă cu jucătorii în ziua meciului, iar acest gest este încă o dovadă a acestei relaţii – înseamnă foarte mult pentru noi. Ştim că jucătorii sunt dezamăgiţi de înfrângerea suferită în faţa echipei Bodo, dar cu următorul nostru meci acasă, sâmbătă, avem şansa de a reveni pe calea victoriei, iar fanii noştri vor fi în plină formă.”

City a suferit una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii Campionilor, fiind învinsă de Glimt, şi acum are nevoie de o victorie în ultimul meci din faza grupei, împotriva echipei Galatasaray, pentru a se asigura de un loc în primele opt.

Haaland a calificat rezultatul drept „jenant” şi le-a prezentat scuze fanilor care au făcut deplasarea, declarând pentru TNT Sports: „Bodo a jucat un fotbal incredibil şi a meritat victoria. Nu ştiu ce să spun. Tot ce pot spune este că îmi pare rău.”

news.ro

