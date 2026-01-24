”Cetățenii” sunt obligați să câștige pentru a se menține în lupta pentru titlu, după ce au bifat patru meciuri la rând fără victorie în Premier League. După trei rezultate de egalitate și o înfrângere, Manchester City a ajuns la șapte puncte distanță de liderul Arsenal.



În această etapă, echipa lui Pep Guardiola poate profita de faptul că ”tunarii” au un meci greu, cu Manchester United pe teren propriu. Pe Etihad Stadium vine Wolvehampton, ultima clasată, o echipă aflată într-o situație delicată.



Wolves are doar opt puncte după 22 de runde și este departe de locurile care asigură salvarea de la retrogradare, în ciuda faptului că este neînvinsă de patru runde, cu trei rezultate de egalitate și o victorie. Un rezultat pozitiv pentru ”lupi” ar menține speranțele într-o minune.



Pep Guardiola recunoaște: ”E cea mai bună echipă din lume în acest moment”



Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a numit-o pe Arsenal drept cea mai bună echipă din lume în acest moment, având în vedere forma bună pe care o traversează formația dirijată de Mikel Arteta.



”Tunarii” se situează pe prima poziție în fruntea clasamentului din Premier League cu 50 de puncte. După 22 de etape, echipa de pe Emirates a bifat 15 victorii și cinci rezultate de egalitate, la care s-au adăugat două înfrângeri.



”Arsenal e cea mai bună echipă din lume în acest moment. Uitați-vă ce fac în Champions League, Premier League, FA Cup și Carabao Cup”, a spus Pep Guardiola, citat de premierleague.com.

