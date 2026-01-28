Numărătoarea inversă a început pentru Radu Drăgușin (23 de ani), în tentativa de a „evada“ de la Tottenham, în această iarnă.

În Anglia și în Italia, fereastrea de transferuri din iarnă s-a deschis pe 2 ianuarie și se va închide pe 2 februarie. Așadar, dacă Tottenham e să ajungă la un acord pentru Drăgușin, fie cu AS Roma, fie cu AC Milan, principalele formații din Serie A aflate în cursa pentru semnătura românului, această „telenovelă“ trebuie să se încheie în maxim cinci zile.

Corriere dello Sport aruncă bomba: Milan nu e convinsă că Drăgușin poate juca, în mod constant!

Despre iminenta plecare a lui Drăgușin de la Tottenham se vorbește intens de vreo trei săptămâni. În această perioadă, s-a speculat că Leipzig, Fiorentina, Napoli, Inter, AS Roma și AC Milan l-au avut în vizor pe internaționalul român.

Acum, în cursă ar fi rămas ultimele două grupări din Serie A, în condițiile în care Drăgușin și-a exprimat, în mod clar, dorința de a reveni în campionatul italian. Și, totuși, apare o întrebare: de ce Radu e tot la Tottenham, dacă a fost „coadă“ pentru obținerea transferului său?

Corriere Dello Sport tocmai a venit cu un răspuns.

„În primul rând, atât AS Roma, cât și AC Milan ar vrea să-l ia pe Drăgușin sub forma de împrumut acum cu o clauză pe care să o activeze în vară, doar în cazul în care vor dori transferul definitiv al jucătorului. Tottenham nu e de acord. Vrea ca această clauză, pentru transferul definitiv, să fie activată, în mod obligatoriu în vară de clubul care l-ar lua acum pe Drăgușin. Dar mai există o problemă în ceea ce privește Milanul. Clubul ezită, în privința aducerii stoperului român, pentru că nu e sută la sută convins de capacitatea fizică a lui Drăgușin de a juca, în mod constant. Allegri are nevoie de un fundaș pregătit să joace imediat, la intensitatea campionatului italian. Problema lui Drăgușin rămâne faptul că a pierdut 11 luni, după ce s-a accidentat pe 30 ianuarie 2025, la meciul cu Elfsborg din Europa League“, a notat publicația italiană.

Englezii insistă: Drăgușin va semna cu AC Milan

În ciuda ezitării Milanului, din ce scrie Corriere dello Sport, presa engleză e convinsă că Drăgușin va ajunge, totuși, la trupa pregătită de Max Allegri.

„La Milan, Drăgușin are un mare susținător în persoana lui Igli Tare, directorul sportiv al clubului. De asemenea, Allegri a lucrat deja cu Drăgușin, pe când amândoi erau la Juventus. În aceste condiții, plecarea jucătorului, la AC Milan, se va finaliza până la încheierea perioadei de transferuri“, a scris Spurs Web.

