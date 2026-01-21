VIDEO Reacția lui Erling Haaland după Bodo/Glimt - Manchester City 3-1! La ce temperatură s-a jucat la Cercul Polar

Reacția lui Erling Haaland după Bodo/Glimt - Manchester City 3-1! La ce temperatură s-a jucat la Cercul Polar Liga Campionilor
Surpriză mare în Champions League.

Bodo/GlimtManchester CityKasper HoghKjetil KnutsenErling Haaland
Manchester City, câştigătoarea ediţiei din 2023 din Champions League, a fost învinsă surprinzător de echipa norvegiană Bodo/Glimt cu scorul de 3-1, marţi seara, la Cercul Polar, într-un meci din etapa a şaptea a competiției, jucat pe o temperatură de minus 9 grade, departe totuși de acel minus 15 grade pe care se jucase mai devreme Kairat Almaty - Club Brugge 1-4.

City, pulverizată în două minute de norvegieni în prima repriză

Atacantul danez Kasper Hogh a reuşit o dublă în decurs de trei minute (22, 24), din pasele lui Ole Blomberg

Decarul Jens Petter Hauge a marcat al treilea gol al gazdelor (58), dar imediat Rayan Cherki (60) a reuşit golul de onoare al echipei antrenate de Pep Guardiola.

Rodri, eliminat după ce a primit două galbene în câteva secunde

City a rămas la scurt timp în zece oameni, după ce Rodri a primit două cartonaşe galbene în numai câteva zeci de secunde (62).

Gazdele mai puteau marca o dată, dar același Hauge a trimis în bară (63).

Kjetil Knutsen o antrenează pe Bodo/Glimt din 2018

Bodo/Glimt, antrenată din 2018 de Kjetil Knutsen, a reuşit, astfel, prima sa victorie în faza principală a competiţiei, în noul format.

”La finalul zilei, este jenant”, s-a limitat să spună la final golgheterul norvegian al lui Manchester City, Erling Haaland.

