Manchester City, câştigătoarea ediţiei din 2023 din Champions League, a fost învinsă surprinzător de echipa norvegiană Bodo/Glimt cu scorul de 3-1, marţi seara, la Cercul Polar, într-un meci din etapa a şaptea a competiției, jucat pe o temperatură de minus 9 grade, departe totuși de acel minus 15 grade pe care se jucase mai devreme Kairat Almaty - Club Brugge 1-4.

City, pulverizată în două minute de norvegieni în prima repriză



Atacantul danez Kasper Hogh a reuşit o dublă în decurs de trei minute (22, 24), din pasele lui Ole Blomberg.

Decarul Jens Petter Hauge a marcat al treilea gol al gazdelor (58), dar imediat Rayan Cherki (60) a reuşit golul de onoare al echipei antrenate de Pep Guardiola.

Rodri, eliminat după ce a primit două galbene în câteva secunde



City a rămas la scurt timp în zece oameni, după ce Rodri a primit două cartonaşe galbene în numai câteva zeci de secunde (62).

Gazdele mai puteau marca o dată, dar același Hauge a trimis în bară (63).

