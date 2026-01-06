Manchester City a activat clauza și a rezolvat cel mai scump transfer al iernii: 75.000.000 de euro

Antoine Semenyo (25 de ani), extrema dreaptă a lui Bournemouth, este așteptat să efectueze vizita medicală și să semneze un contract cu Manchester City în următoarele zile.



Manchester City îl cumpără pe Antoine Semenyo de la Bournemouth pentru 75 de milioane de euro

BBC a anunțat, marți seară, că Manchester City a acceptat să achite clauza de reziliere în valoare de 65 de milioane de lire sterline (aproximativ 75 de milioane de euro). Respectiva clauză este valabilă doar până pe 10 ianuarie, astfel că gruparea de pe Etihad trebuie să vireze banii în contul lui Bournemouth încă din această săptămână.



Așa cum a anunțat și antrenorul Andoni Iraola, Semenyo va juca ultimul meci pentru Bournemouth miercuri seară, de la ora 21:30, contra lui Tottenham, în direct pe VOYO. Ulterior, fotbalistul cu 9 goluri și 3 assist-uri în acest sezon va efectua vizita medicală înaintea semnării contractului cu City.



"Cred că va fi ultimul meci al lui Semenyo pentru Bournemouth. Nu s-a semnat încă nimic, dar e părerea mea", a spus Andoni Iraola, la conferința de presă premergătoare meciului cu Spurs.

