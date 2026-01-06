Manchester City a activat clauza și a rezolvat cel mai scump transfer al iernii: 75.000.000 de euro

Manchester City este pe cale să anunțe primul transfer al acestei ierni, care se va ridica la 75 de milioane de euro.

Antoine Semenyo
Bournemouth
Manchester City
Antoine Semenyo (25 de ani), extrema dreaptă a lui Bournemouth, este așteptat să efectueze vizita medicală și să semneze un contract cu Manchester City în următoarele zile.

Manchester City îl cumpără pe Antoine Semenyo de la Bournemouth pentru 75 de milioane de euro

BBC a anunțat, marți seară, că Manchester City a acceptat să achite clauza de reziliere în valoare de 65 de milioane de lire sterline (aproximativ 75 de milioane de euro). Respectiva clauză este valabilă doar până pe 10 ianuarie, astfel că gruparea de pe Etihad trebuie să vireze banii în contul lui Bournemouth încă din această săptămână.

Așa cum a anunțat și antrenorul Andoni Iraola, Semenyo va juca ultimul meci pentru Bournemouth miercuri seară, de la ora 21:30, contra lui Tottenham, în direct pe VOYO. Ulterior, fotbalistul cu 9 goluri și 3 assist-uri în acest sezon va efectua vizita medicală înaintea semnării contractului cu City.

"Cred că va fi ultimul meci al lui Semenyo pentru Bournemouth. Nu s-a semnat încă nimic, dar e părerea mea", a spus Andoni Iraola, la conferința de presă premergătoare meciului cu Spurs.

Semenyo devine, cel puțin momentan, cel mai scump transfer al iernii din fotbal

De serviciile lui Semenyo s-ar mai fi arătat interesate și alte cluburi mari din Premier League, precum Liverpool, Chelsea, Tottenham sau Manchester United, însă Manchester City a fost singura care a făcut pași concreți și a acceptat să achite clauza de reziliere.

Bournemouth l-a achiziționat pe Semenyo în 2023, de la Bristol City, pentru aproximativ 10 milioane de euro. Ghanezul născut în Londra a strâns până 109 meciuri și 31 de goluri pentru "cireșe".

Antoine Semenyo va deveni cel mai scump transfer din fotbalul mondial în această fereastră de mercato. Recordul este deținut în prezent de Brennan Johnson, vândut de Tottenham la Crystal Palace pentru 40 de milioane de euro.

VIDEO Antoine Semenyo, printre candidații la golului anului în Premier League

