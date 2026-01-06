Gvardiol, pe lunga listă a jucătorilor indisponibili

Josko Gvardiol a suferit o fractură la tibia piciorului stâng, în timpul meciului contra lui Chelsea din Premier League (1-1). Croatul va fi supus unei intervenții chirurgicale în perioada următoare și va lipsi de pe teren mai multe luni.



Gvardiol îngroașă lista de indisponibili ai "Cetățenilor", în acest moment fiind accidentați Savinho, John Stones, Oscar Bobb și Mateo Kovacic, în timp ce Omar Marmoush (Egipt) și Rayan Ait-Nouri (Algeria) sunt plecați la Cupa Africii pe Națiuni și s-au calificat în sferturile de finală.



Manchester City l-ar putea transfera pe Marc Guehi

Pentru a suplini absența lui Gvardiol, Manchester City s-a înțeles deja pentru transferul lui Marc Guehi (25 de ani). Fundașul central a intrat în ultimele șase luni de contract cu Crystal Palace și va fi adus pentru aproximativ 20 de milioane de euro. El are 26 de selecții și un gol pentru Anglia, a fost format la academia lui Chelsea și a mai evoluat la Swansea City (2020-2021).



A ajuns la Palace în schimbul a 23.5 milioane de euro, în iulie 2021, și a bifat 186 de meciuri și 11 goluri în toate competițiile. Este cotat la 55 de milioane de euro și de el mai erau interesate Liverpool, Bayern Munchen, Real Madrid, FC Barcelona, Inter Milano și Atletico Madrid, dar aceste cluburi ar fi dorit să-l aducă gratis, peste șase luni. Are în palmares FA Cup, Community Shield, FIFA U17 World Cup (2017), finala Euro U17 (2017) și finala Euro 2024.



Foto - Getty Images

