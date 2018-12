Start senzational pentru Solskjaer la United! Performanta reusita in meciul cu Cardiff! Nu s-a mai intamplat de pe vremea lui Ferguson!

Ole Gunar Solskjaer a avut parte de un debut perfect pe banca lui United. "Diavolii rosii" au castigat fara probleme meciul din deplasarea de la Cardiff, scor 5-1. Lingard de doua ori, Rashford, Herrera si Martial au semnat golurile lui United, in timp ce Camarasa a marcat singurul gol al gazdelor.

Succesul din aceasta seara este foarte important pentru toti fanii lui United. Manchester nu mai marcase 5 goluri din mai 2013, de la ultimul meci al lui Sir Alex Ferguson pe banca lui United. "Diavolii rosii" au intalnit-o atunci in deplasare pe West Brom, iar meciul s-a incheiat spectaculos, scor 5-5.

De la plecarea lui Ferguson, pe banca lui United au mai fost David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal si Jose Mourinho, insa niciunul dintre ei nu a reusit ceea ce a facut Solskjaer la primul sau meci. Norvegianul a spus la instalarea sa ca vrea sa le redea jucatorilor sai placerea de a juca fotbal, la fel cum o faceau in copilarie, iar acest lucru s-a vazut la meciul din aceasta seara.

A five-star performance from #MUFC sees us take all three points at Cardiff! #CARMUN pic.twitter.com/LzWuSwNbS5