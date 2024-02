Fostul copil-minune al lui Manchester United poate ajunge în Coreea de Sud, după ce arabii l-au refuzat

Jesse Lingard poate ajunge la FC Seoul, după ce a rămas liber de contract la finalul sezonului trecut. Acesta se va alătura lotului pe 5 februarie, dar contractul va fi semnat dacă va arăta o formă bună în cantonamentul desfășurat la Kagoshima (Japonia).

A fost refuzat de West Ham, Everton și Al Ettifaq

Jucătorul considerat la un moment dat speranța lui Manchester United și următorul star mondial al "Diavolilor Roșii" a mai fost în ultima jumătate de an în negocieri cu West Ham United, Everton și Al Ettifaq, dar a fost refuzat de fiecare dintre cele trei cluburi din cauza pretențiilor financiare considerate exagerate.

FC Seoul este finanțat de conglomeratul sud-coreean GS Group (fostă parte a concernului LG) și are în lot alți patru jucători străini, sârbul Aleksandar Palocevic (ex - OFK Belgrad, Vojvodina, Arouca, Nacional Madeira, Pohang Steelers), sirianul Hosam Aiesh (ex - Hacken, Ostersunds, IFK Goteborg), rusul Stanislav Iljutcenko (ex - Osnabruck, Duisburg, Pohang Steelers, Jeonbuk Hyundai) și brazilianul Willyan (ex - Beira Mar, Nacional Madeira, Setubal, Panetolikos, Gwangju FC, Gyeongnam FC, Daejeon Hana). Dacă semnează cu ocupanta locului șapte în ediția trecută a K-League 1, atunci englezul îl va avea adversar pe Dan Petrescu, antrenorul lui Jeonbuk Hyundai Motors.

Lingard, jucător crescut de Manchester United

Jesse Lingard (29 ani) a crescut la academia lui Manchester United, între 2000 și 2011, și evoluat pe Old Trafford timp de șapte sezoane (2011-2012, 2015-2021, 2021-2022), fiind împrumutat la Leicester City (2012-2013), Birmingham City (2013-2014), Brighton & Hove Albion (2014), Derby County (2015) și West Ham United (2021).

El are 32 de meciuri și 6 goluri pentru naționala Angliei, cu care a participat la CM 2018 și a fost pe lista adițională la Euro 2020. Are în palmares Europa League (2016-2017), FA Cup (2015-2016), EFL Cup (2016-2017) și FA Community Shield (2016). În total, a jucat 232 de meciuri și a marcat 35 de goluri pentru United. Este evaluat acum la 6 milioane de euro, după ce a avut o cotă de 40 de milioane de euro, între 2018 și 2019.

Foto - Getty Images