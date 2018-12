Echipa de sute de milioane care se transfera GRATIS! Jucatori de la PSG, Bayern sau United intra in ultimele 6 luni de contract

De la 1 ianuarie, ei pot sa negocieze cu orice club.

Cei de la Marca au alcatuit primul 11 al jucatorilor care mai au contract cu actuala echipa pana in vara viitoare. Astfel, ei pot sa negocieze cu orice club incepand cu 1 ianuarie si sa ajunga gratis la viitoarea echipa. Iar toti jucatorii sunt numai unul si unul!

Frank Ribery si Arjen Robben au fost marile vedete ale lui Bayern Munchen in ultimul deceniu iar clubul a confirmat ca nu vor semna noi contracte. Gianluigi Buffon a semnat vara trecuta pe 1 an cu PSG, club de la care sigur va pleca Adrien Rabiot. Dani Alves mai are si el doar 6 luni de contract.

Atletico, Chelsea, Manchester United sunt alte cluburi care vor pierde jucatori importanti fara sa primeasca vreun ban in schimb.