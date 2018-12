Incredibil! Jucatorii lui United au pariat pe soarta lui Mourinho: "Ti-am zis ca il dau afara!" Suma uriasa pe care Rojo trebuie sa i-o dea lui Alexis

Jose Mourinho a fost demis de Manchester United ca urmare a unei primi parti a sezonului dezastruoasa.



Dincolo de lipsa rezultatelor, impresia generala a fost ca Mourinho a pierdut vestiarul. Tehnicianul portughez intrase in conflicte cu mai multi jucatori, iar unele dintre episoade au aparut si in presa.



The Sun scrie ca Alexis Sanchez ar fi facut un pariu cu Rojo privind momentul in care va fi demis Mourinho. "Ti-am zis ca o sa-l dea afara. Ai sa-mi dai 20.000 de lire acum", ar fi fost sms-ul trimis de Alexis Sanchez lui Rojo dupa plecarea lui Mourinho.