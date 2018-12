Gestul de milioane al lui Solskjaer la primul antrenament la Man United! Ce cadou i-a adus receptionerei! FOTO

Ole Gunnar Solskjaer a ajuns in Anglia dupa ce a acceptat oferta celor de la Manchester United de a prelua echipa pana la finalul acestui sezon. El a mers inca de la 8 dimineata la baza de antrenament de la Carrington pentru a incepe pregatirea partidei cu Cardiff ce va avea loc sambata.

Solskjaer a impresionat inca din prima clipa - el i-a adus receptionerei Katherine, cea care lucreaza la club din 1967, o ciocolata din Norvegia! Solskjaer s-a intalnit apoi cu Michael Carrick si Kieran McKenna, cei care au condus antrenamentul de miercuri.

