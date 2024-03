Cum a ratat Manchester United șansa de a-l transfera pe Erling Haaland pentru doar 20 milioane! "Semnați-l acum!"

Ole Gunnar Solskjær, fostul antrenor a celor de la Manchester United, a povestit că Erling Haaland, golgheterul celor de la Manchester City, în sezonul 2019/2020 a fost la un pas să se alăture grupării rivale din Manchester, la acea vreme jucător la Molde, pentru doar 20 de milioane de euro.

Tânărul atacant deja furase inimile iubitorilor de fotbal prin evoluțiile sale pentru gruparea nordică Molde, echipa pe care a antrenat-o Solskjær, unde impresiona în sezonul 2018/2019, cu un total de 20 de contribuții de gol în 29 de meciuri, în toate competițiile.

Jucătorul norvegian a atras interesul clubul austriac, Red Bull Salzburg, mai ales pentru prestațiile din Europa League, Haaland reușind să înscrie 4 goluri în 5 meciuri, reușind o dubla împotriva celor de la Hibernian, la doar 18 ani.

"Molde l-a vândut pe Erling la Salzburg dar nu îș jucase pentru trei sau patru luni, le-am spus celor de la Manchester United imediat: Semnați-l acum!"

“Avea o clauză de reziliere de doar 20 milioane. Ar fi fost cea mai bună afacere!”, a declarat Ole Gunnar Solskjær, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

???????????? Solskjær on Haaland: “Molde sold him to Salzburg but after he didn’t play for them for three or four months, I said to Man United: just sign him now!”

“He had a release clause for €20m. It would have been a bargain”, told @WeAreTheOverlap. pic.twitter.com/FleagqvWTO