Juventus, costuri INIMAGINABILE pentru afacerea Ronaldo: 375 de milioane de euro! De ce sunt sefii DISPERATI sa-l vanda si care sunt SINGURELE cluburi care-l pot lua

Ronaldo o va parasi aproape sigur pe Juve in vara lui 2021.

Desi Cristiano e intr-o forma care nu arata nici pe departe ca in februarie va implini 36 de ani, Juve a fost puternic afectata de pandemie si ia in calcul in primul rand argumente economice in aceata perioada.

Decizia vanzarii lui Ronaldo pare deja luata. Corriere dello Sport scrie ca Juve ar ajunge la un total de 375 de milioane de euro investiti in 'Afacerea Ronaldo' in cazul in care l-ar pastra pana la finalul contractului, adica pana in iunie 2022.

Supercampioana din Serie A l-a cumparat pe omul cu 5 'Baloane de Aur' cu 100 de milioane de euro de la Real in 2018. La suma s-au adaugat 15 milioane, cat a fost taxa de solidaritate achitata. Apoi, fiecare an din acordul lui Ronaldo la Torino costa 64 de milioane de euro. Din total, 31 de milioane ajung la fotbalistul portughez, restul de 33 fiind taxe. Plafonul de salarii la Juventus se ridica la 250 de milioane de euro, astfel ca Ronaldo castiga aproape un sfert din total!

Prin vanzarea lui, Juventus nu vrea doar sa scape de plata a inca 64 de milioane de euro, ci si sa 'scoata' maximum din cota pe care Cristiano inca o are la nivel international. PSG si Manchester United sunt asteptate sa liciteze. Suma de transfer va ajunge la aproape 50 de milioane de euro, daca Ronaldo pleaca in ianuarie, sunt siguri italienii. Plecarea in vara a lui Cristiano ar aduce doar aproximativ 30 de milioane in club.

In contextul pandemiei, cresterea uriasa a numarului de bilete vandute de Juve odata cu venirea lui Ronaldo si multe dintre actiunile de comunitate legate de numele sau au trecut pe 0, astfel ca amortizarea cheltuielilor este imposibila.