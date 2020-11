BREAKING NEWS | Dezvaluiri BOMBA! Alti milionari vor sa le ia echipa spaniolilor! Marica stie tot: "Am inteles ca spaniolii nu vor sa vanda!" Cat au investit in club

Dinamo e in haos sub conducerea spaniolilor. Jucatorii sunt neplatiti, iar Contra, unul dintre garantii promisiunilor facute de noii patroni, e gata sa plece dupa seria de rezultate slabe.

Ciprian Marica are informatii din interior si spune ca pentru Dinamo exista o intentie de preluare din partea unui alt fond de investitii! Spaniolii nu vor totusi sa vanda, sustine Marica! Fostul international spune ca investitia 'grupului Cortacero' de pana acum se ridica la 600 000 de euro.

"Am inteles ca exista un fond de investitii care doreste sa se implice la Dinamo. E un fond destul de mare care are interes sa intre pe piata din Romania. Cei din Spania nu vor sa vanda, ar vrea sa continue acest proiect, ramane de vazut daca vor reusi sa aduca banii necesari. Nu cred ca 400 000 de euro sunt suficienti, auzisem de 9 milioane, apoi de 5 milioane. Cel mai in masura sa vorbeasca sunt cei de acolo.

Mi-e greu sa cred ca acesti spanioli nu aveau un proiect in spate. Au cheltuit undeva la 600 000 de euro, au semnat jucatori clar peste media din Romania, au adus directori, manageri, antrenori de juniori din Spania. Au facut niste lucruri. Sa pierzi toti banii nu are sens! Ceva s-a intamplat acolo, e clar! A existat un scurtcircuit undeva. Aud tot felul de chestii, nu vreau sa le zic mai departe. E dificil cat timp e tensiunea asta, e greu sa formezi o echipa, e cumplit", a spus Marica la Digisport.