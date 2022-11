South Shields - Forest Green Rovers și Charlton Athletic - Coalville Town, meciuri din primul tur al FA Cup, așa cum este denumită oficial Cupa Angliei, cea mai veche competiție fotbalistică a lumii, sunt LIVE pe PRO ARENA și VOYO de la ora 14:00 și, respectiv, de la ora 17:00.

South Shields FC (din Northern Premier League Premier Division, adică divizia a șaptea din Insulă) este gazda întâlnirii cu Forest Green Rovers FC, club profesionist nou-promovat în League One, adică divizia a treia engleză, și a titrat pe Twitter: ”Mult așteptata zi a sosit!”.

În celălalt meci, Charlton Athletic, cândva obișnuită cu fotbalul din Premier League, dar ajunsă acum în League One, o întâlnește pe ”The Valley” pe Coalville Town (din Southern League Premier Division Central, divizia a șaptea), un moment ”Wow!” pentru micuța grupare din fostul oraș minier.

MATCHDAYYY ????

On the road we go to face League One Charlton Athletic in the FA Cup First Round proper at The Valley… Wow! See you all there ????