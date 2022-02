Poveștile FA Cup | Primul antrenor străin din istoria fotbalului englez a fost un român: jucător la Petroșani și Barcelona, manager la Grimsby Town (I)

Meciurile din FA Cup sunt LIVE pe PRO X și VOYO

Primul antrenor străin din Football League, fotbalul profesionist englez, a fost un român născut în Oradea: Elemer Berkessy, devenit în 1954 managerul lui Grimsby Town după ce evoluase ca jucător la mai multe cluburi din România, dar și la FC Barcelona!

Berkessy a înregistrat primul său succes oficial pe banca tehnică a lui Grimsby chiar în FA Cup: un 2-1 cu Halifax, pe 20 noiembrie 1954, în primul tur al competiției.

Întâietatea lui Berkessy în fotbalul din Insulă o afirmă mai multe surse, printre care site-ul oficial al Barcelonei, site-ul suporterilor lui Grimsby, ziarul Grimsby Telegraph ș.a.m.d., toate preluând informația din numeroasele cărți scrise despre istoria grupării din comitatul Lincolnshire: ”Mariner Men: Grimsby Town Who's Who 1892–2007”, ”A who's who of Grimsby Town AFC 1890–1985”, ”The Grimsby Town Story: 1878–2008” ori ”Grimsby Town: A Complete Record 1878-1989”.

1. Copilul Berkessy, favoritul marelui poet maghiar Ady Endre

Koji, așa cum era numit în Ungaria, sau Emilio, așa cum avea să fie cunoscut în Spania, țara în care s-a stabilit în cele din urmă, s-a născut în 1905, la Oradea, pe atunci încă în Austro-Ungaria.

”Când aveam vreo 8-10 ani, eram favoritul poetului Ady Endre (n.r. - unul dintre cei mai importanți poeți din literatura maghiară, născut în județul Satu Mare).

Îl vedeam în fiecare seară în vacanțele de vară pe care le petreceam la bunici, pe drumul din fața casei, era un nene cu aspect obosit care scotea din buzunare niște bomboane acrișoare”, își amintea peste ani Koji.

2. A jucat în România interbelică la Oradea, Petroșani, Lupeni, Chișinău și Buzău

Mijlocaș tehnic, deși avea peste 1,90 metri înălțime, și cu un joc de cap impecabil, Berkessy a evoluat în România la CA Oradea, UCAS Petroșani (Jiul de azi), Bihorul Oradea, Fulgerul CFR Chișinău, Jiul Lupeni (ulterior Minerul, unde fratele său Alexandru a fost jucător și apoi șeful secției de fotbal a clubului) și Fulgerul Buzău.

De la ultima, o echipă militară, s-a transferat în ianuarie 1928 în Ungaria, la Ferencvaros Budapesta.

3. Legendă la Ferencvaros, cu care a câștigat Cupa Europei Centrale și campionatul Ungariei

Cu Ferencvaros a câștigat două titluri de campion, o cupă a Ungariei și Mitropa Cup sau Cupa Europei Centrale, precursoarea interbelică a competițiilor europene de astăzi.

A rămas până astăzi unul dintre jucătorii legendari ai clubului. A fost foarte iubit de fanii lui ”Fradi”: în timpul unui meci, când s-a accidentat grav, suporterii îngrijorați au pătruns pe teren pentru a-l ajuta.

Berkessy nu a jucat la naționala României, deși în acea perioadă ”tricolorii” proveneau în proporție covârșitoare din minoritatea maghiară, dar a făcut-o pentru cea a Ungariei, în vremea în care era legitimat la Ferencvaros (7 selecții în 1928, 1929 și 1930).

4. 28 de meciuri și 3 goluri la FC Barcelona și un 5-0 cu Real Madrid

În 1932 a părăsit și Ungaria, evoluând la Racing Club Paris, FC Barcelona (28 de meciuri și 3 goluri între 1934 și 1936) și Le Havre, unde și-a încheiat cariera de jucător în 1938.

”O perioadă lungă nu am putut juca din cauza accidentărilor, așa că m-am apucat să învăț limba franceză cu gândul că voi putea urma o carieră profesionistă în străinătate. Am dat probe la Racing Club și am înscris două goluri într-un amical cu Ajax, apoi mi s-a oferit contractul.

Apoi, în ultimul meci de campionat în Franța, mai mulți observatori de la Barcelona m-au remarcat și au pornit negocierile imediat după finalul partidei. Mi-au promis salariu dublu față de cât aveam la Paris și au plătit pe mine 120.000 de pengo (n.r. - moneda Ungariei înainte de forint)”, a povestit Berkessy.

La Barca a prins și marele ”El Clasico”, inclusiv un 5-0 cu Real Madrid în aprilie 1935.

5. ”Am vrut să deschid o farmacie, aveam un masterat...”

A revenit în Ungaria și, în timpul celui de-al doilea război mondial, a început să antreneze: mai întâi la formații mici (Tatabanya, Salgotarjan, Szeged), apoi, în vara lui 1944, la clubul său de suflet, Ferencvaros.

În vorbele lui Berkessy: ”M-am întors în 1938 în Ungaria și am vrut să deschid o farmacie, aveam un masterat... Dar am devenit antrenor pentru că nu am rezistat tentației”.

6. A fugit din Ungaria comunistă și a antrenat la Barcelona, Torino, Vicenza, Real Zaragoza sau Espanyol

După război a fugit din Ungaria comunistă, ca mulți alții.

A antrenat în Italia (Vicenza, Torino-tineret, Biellese, Pro Patria, Rosignano), în Spania (Real Zaragoza, Espanyol Barcelona, ambele în prima ligă, Aviles și Sabadell din liga secundă), în Anglia (Grimsby Town) și în Belgia (Beerschot), până la sfârșitul anilor '50.

La Pro Patria a antrenat împreună cu marele Giuseppe Meazza, cel care a dat numele oficial al stadionului pe care joacă Internazionale Milano și AC Milan.

Berkessy a lucrat ca tehnician și la juniorii Barcelonei, pentru scurt timp însă.

7. Urma să antreneze marea echipă a lui Torino, dispărută în accidentul aviatic din 1949

”Am semnat primul meu contract de antrenor în străinătate în 1947, cu Vicenza, apoi am plecat la Torino. Aici mă ocupam de tineret, iar directorul sportiv a negociat cu mine în 1949 să trec la prima echipă.

Torino de atunci era o echipă de talie mondială, dar după o săptămână de la discuția pe care am avut-o s-a întâmplat dezastrul aviatic (n.r. - tragedia aeriană de la Superga din 4 mai 1949, în care au murit toate cele 31 de persoane de la bord: cei 18 jucători, oficiali, jurnaliști, echipajul avionului)”, mărturisea peste ani Berkessy.

Pe 17 noiembrie 1954 a semnat cu Grimsby Town, echipă din Third Division North, și a devenit astfel primul antrenor străin din istoria Football League, fotbalul profesionist englez.

Foto: tempofradi.hu

Surse: tempofradi.hu, gtst.net (Grimsby Town Supporters' Trust), codalmighty.com (Grimsby Town fanzine)

Citește mâine, pe www.sport.ro, continuarea poveștii primului antrenor străin din fotbalul englez, românul Elemer Berkessy.