Poveștile FA Cup | Primul antrenor străin din istoria fotbalului englez a fost un român: jucător la Petroșani și Barcelona, manager la Grimsby Town (II) 

Primul antrenor străin din Football League, fotbalul profesionist englez, a fost un român născut în Oradea: Elemer Berkessy, devenit în 1954 managerul lui Grimsby Town după ce evoluase ca jucător la mai multe cluburi din România, dar și la FC Barcelona!

Întâietatea lui Berkessy în fotbalul din Insulă o afirmă mai multe surse, printre care site-ul oficial al Barcelonei, site-ul suporterilor lui Grimsby, ziarul Grimsby Telegraph ș.a.m.d., toate preluând informația din numeroasele cărți scrise despre istoria grupării din comitatul Lincolnshire: ”Mariner Men: Grimsby Town Who's Who 1892–2007”, ”A who's who of Grimsby Town AFC 1890–1985”, ”The Grimsby Town Story: 1878–2008” ori ”Grimsby Town: A Complete Record 1878-1989”.

8. Berkessy a semnat contractul cu Grimsby Town în noiembrie 1954

Pe 17 noiembrie 1954, Elemer Berkessy a semnat cu Grimsby Town, echipă din Third Division North, și a devenit astfel primul antrenor străin din istoria Football League, fotbalul profesionist englez.

”La interviul său cu board-ul de directori, pe 11 noiembrie, fostul internațional maghiar și-a expus metodele printr-un translator, pentru că nu vorbea limba engleză.

A adus scrisori de recomandare din întreaga Europă, inclusiv de la Kocsis și Hidegkuti (n.r. - membri ai ”Echipei de Aur” a Ungariei), care chinuiseră Anglia pe Wembley în urmă cu douăsprezece luni (n.r. - celebrul ”meci al secolului” Anglia - Ungaria 3-6 din 1953)”, a scris jurnalistul Rob Briggs.

9. Primul succes la Grimsby a venit în FA Cup, 2-1 cu Halifax

Briggs continuă: ”La antrenamente, metodele sale au fost întâmpinate în egală măsură cu mirare și cu interes. Una peste alta însă, erau ca o gură de aer proaspăt pentru o echipă a 'marinarilor' în chinuri, care apoi a început o serie de rezultate încurajatoare”.

La Grimsby l-a înlocuit pe legendarul Bill Shankly, cel care peste câțiva ani avea să devină managerul lui Liverpool și să câștige cu ”cormoranii” trei titluri de campion, o Cupă UEFA și două cupe ale Angliei.

În Cupa Angliei Berkessy va înregistra și primul său succes oficial pe banca tehnică a lui Grimsby: un 2-1 cu Halifax, pe 20 noiembrie 1954, în primul tur al competiției.

10. Căpitanul echipei: ”A revoluționat complet antrenamentele de aici”

”A fost ambiția mea dintotdeauna să muncesc în fotbalul englez”, mărturisea atunci româno-maghiarul din Oradea pentru Grimsby Telegraph.

La gruparea din Insulă și-a impus stilul numit ”mozegekony”, fiind apreciat de jucători. George Higgins, căpitanul echipei, a declarat despre antrenorul său: ”A revoluționat complet antrenamentele de aici. Cred că ne trebuie ceva timp să ne obișnuim cu tactica lui”.

11. Grimsby Telegraph: ”Sistemul ofensiv pe care l-a introdus pe 'Blundell Park' pare să dea roade”

Ce însemna ”mozegekony”? ”Emilio (n.r. - Berkessy) își dorea ca jucătorii săi să fie agili și s-a concentrat în multe sesiuni de antrenament pe 'echilibru și suplețe', acordând prioritate stretching-ului în fața reprizelor lungi de alergare, atât de populare în acea vreme”, a explicat un alt jurnalist, Tom Sargent.

Iar Grimsby Telegraph l-a lăudat pe noul manager: ”Cu siguranță a adus un suflu nou la club. Sistemul ofensiv pe care l-a introdus pe 'Blundell Park' pare să dea roade, chiar dacă la început jucătorii nu au stăpânit bine tehnica.

De prea multe ori existau goluri mari la mijlocul terenului, care, dacă erau exploatate, se puteau dovedi costisitoare. Acum, însă, aceste goluri au fost astupate, iar tactica se dovedește a fi utilă”.

12. Oficialii locali s-au dus în audiență la ministru pentru a-l păstra pe Berkessy

Româno-maghiarul cu cetățenie spaniolă a stat însă puțin pe ”Blundell Park”.

Permisul de rezidență i-a expirat pe 15 decembrie 1954, iar autoritățile i-au refuzat acordarea permisului de muncă în Marea Britanie, deși oficialii clubului și politicienii locali au ajuns în audiență până la ministrul britanic al muncii.

Acesta și-a declinat inițial competența către Federația engleză, iar în cele din urmă răspunsul final a fost unul negativ.

13. De ce a refuzat ministrul să-i acorde permisul de muncă în Marea Britanie

Rob Briggs explică: ”După o serie de consultări, ministrul Harold Watkinson a declarat că nu are de ce să-i ofere un permis de muncă, motivul fiind acela că nu vede niciun avantaj în numirea unui antrenor străin în locul unuia englez.

Înainte de plecarea managerului la Barcelona, președintele și jucătorii i-au adus un omagiu lui Berkessy, descriindu-l ca pe un 'om remarcabil, plăcut și minunat'. Dacă ar fi rămas, probabil că Grimsby Town s-ar fi luptat la promovare”.

Așa că Berkessy s-a întors în Barcelona, unde se stabilise.

14. A încetat din viață la 88 de ani, în Barcelona

”Am fost primul antrenor străin din Anglia. Dar nu am putut sta la Grimsby Town decât foarte puțin pentru că nu am primit permisul de muncă. Am mai antrenat apoi câțiva ani în Belgia și Spania.

La începutul anilor '60, când am avut destui bani, am renunțat la fotbal și am cumpărat un brevet belgian pentru fabricarea de inele speciale pentru pistoane.

Nu am putut face față concurenței din partea industriei auto, așa că mica mea fabrică a dat faliment”, a povestit Berkessy.

Orădeanul deschizător de drumuri în fotbalul profesionist englez avea să înceteze din viață la Barcelona, pe 7 iulie 1993, la scurt timp după ce împlinise 88 de ani.

