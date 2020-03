Rasturnare de situatie! Romanul milionar care era disperat s-o ia pe Dinamo tocmai a fost numit sef la o echipa istorica a Londrei! Anunt de ultima ora

Omul de afaceri, impreuna cu inca un roman, Marian Mihail au preluat clubul Charlton Athletic din Championship, alaturi de arabul Saeed Bin Tahnoon AL Nahyan. Acestia au fost anuntati in comunicatul oficial postat de club pe site.

"Sunt incantat sa pot sa ii aduc alaturi de mine pe Claudiu si Marian in Consiliu, pentru ca Charlton sa mearga inainte. Au fost niste saptamani dificile pentru toti cei implicati in club, iar acesta este un pas pozitiv in directia corecta", a declarat Tahoon pentru site-ul oficial.

Following their departure, Claudiu Florica and Marian Mihail have now been appointed to the club’s Board

