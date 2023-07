Cel mai ecologist club din lume scrie din nou istorie! Prima femeie va antrena o echipă masculină din ligile profesioniste engleze

Hannah Dingley (39 de ani) este născută la Carmarthen, în Sud-Estul Țării Galilor și a început fotbalul la una dintre echipele locale de băieți.

Hannah Dingley a lucrat aproape 20 de ani cu echipe masculine

A lucrat cu echipe feminine și masculine de la Loughborough University din Leicestershire, unde a obținut distincția Bachelor of Science (BSc) în Sport and Exercise Science and Masters of Science (MSc) în antrenorat, apoi a făcut parte din staff-ul managerului danez Jan Molby la Swansea City.

Ulterior a lucrat la conferențiar senior la Wolverhampton University, unde a predat Sports Coaching Practice, și, în paralel, a fost antrenoare la echipa masculină de juniori U9 la Notts County, antrenoare principală la Notts County Ladies FC și Gresley Rovers FC (masculin, liga a 7-a engleză), a lucrat la academia lui Burton Albion FC (masculin), apoi a fost managerul echipei de seniori (2016-2019), iar din 2019 a ajuns la academia lui Forest Green Rovers, unde a fost inițiatoarea grupelor feminine de junioare.

Pe 4 iulie 2023, a preluat funcția de manager al echipei de seniori a clubului din Nailsworth, după ce fostul mare atacant scoțian Duncan Ferguson (51 de ani / ex - Rangers, Everton, Newcastle) a fost concediat, devenind prima femeie care preia o echipă masculină din primele patru ligi engleze de fotbal, considerate profesioniste.

Forest Green Rovers, desemnat de FIFA drept cel mai ecologist club din lume

Înființat în 1889, clubul Forest Green Rovers a retrogradat la finalul sezonului trecut din League One și va lupta cu Milton Keynes Dons, Wrexham, Bradford City, Salford City și Notts County pentru revenirea în liga a treia. În 2018, Forest a devenit primul club de fotbal din lume care a primit certificarea "carbon neutral" din partea United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), iar FIFA i-a acordat distincția de "cel mai ecologist club de fotbal din lume".

În septembrie 2020, fundașul Hector Bellerin, la acel moment sub contract cu FC Barcelona, a devenit al doilea acționar al clubului, iar în august 2021 stadionul și-a schimbat denumirea în "The Fully Charged New Lawn", după semnarea unui parteneriat cu un canal de YouTube care promovează energia verde și folosirea automobilelor electrice.

Stadionul echipei și baza de pregătire folosesc doar energie elecrtrică din surse regenerabile, adică panouri solare și turbine eoline plasate lângă terenurile de joc. Meniul de la stadion cuprinde doar feluri de mâncare vegane, în curând va începe construcția unui stadion făcut aproape complet din lemn în valoare de 100 de milioane de lire sterline, gazonul este 100% natural și se folosesc pentru îngrijirea lui doar îngrășăminte și pesticide eco, toate resturile se colectează selectiv, iar echipamentele de joc sunt făcute din resturi reciclate de zaț de cafea, lemn de bambus și recipiente folosite de plastic.

Foto - Forest Green Rovers Football Club (FB)