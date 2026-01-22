OFICIAL OUT de la Liverpool! A fost deja prezentat la noua sa echipă

Liverpool a luat decizia de a trimite unul dintre ce mai buni tineri din curtea clubului sub formă de împrumut la o formație din Championship, pentru a prinde cât mai multe minute la un nivel bun.

Luke Chambers (21 de ani), care evoluează pe postul de fundaș central, a debutat deja pentru prima echipă a celor de la Liverpool, sub comanda lui Jurgen Klopp, dar cu Arne Slot nu a prins deloc minute de joc.

Luke Chambers va juca sub formă de împrumut la Charlton Athletic

Acum, clubul a luat decizia de a-l trimite la Charlton. Noua echipă a lui Chambers a anunțat deja oficial transferul sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon.

”Suntem încântați să anunțăm transferul lui Luke Chambers sub formă de împrumut de la echipa din Premier League Liverpool. Bun venit, Luke!”, a transmis clubul.

Este al treilea împrumut pentr Luke Chambers, jucător crescut de Liverpool. A mai fost trimis în Scoția, la Kilmarnock, dar și la Wigan.

Liverpool e pe locul patru în Premier League

Liverpool a bifat patru rezultate de egalitate la rând și este pe locul patru, cu 36 de puncte, la 14 distanță de liderul Arsenal. ”Cormoranii” aveau așteptări mari înainte de acest sezon, având în vedere că s-a investit în transferuri o sumă apropiată de 500 de milioane de euro, cea mai mare din istoria clubului.

În următoarea etapă din campionatul englez, Liverpool se va deplasa pe terenul celor de la Bournemouth, sâmbătă, de la ora 19:30. Meciul poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

