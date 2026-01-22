Liverpool a luat decizia de a trimite unul dintre ce mai buni tineri din curtea clubului sub formă de împrumut la o formație din Championship, pentru a prinde cât mai multe minute la un nivel bun.



Luke Chambers (21 de ani), care evoluează pe postul de fundaș central, a debutat deja pentru prima echipă a celor de la Liverpool, sub comanda lui Jurgen Klopp, dar cu Arne Slot nu a prins deloc minute de joc.



Luke Chambers va juca sub formă de împrumut la Charlton Athletic



Acum, clubul a luat decizia de a-l trimite la Charlton. Noua echipă a lui Chambers a anunțat deja oficial transferul sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon.



”Suntem încântați să anunțăm transferul lui Luke Chambers sub formă de împrumut de la echipa din Premier League Liverpool. Bun venit, Luke!”, a transmis clubul.

