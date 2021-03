Un club englez are tricouri fabricate din zat de cafea! El a folosit primul si echipamentele din sticle de plastic reciclate si din bambus

Cel mai ecologic club de fotbal din lume a mai realizat o premiera.

Forest Green Rovers, club din League Two, liga a patra a fotbalului englez, a inregistrat o premiera la meciul cu Colchester United, castigat cu 3-0, pe 27 februarie 2021. Dupa ce in trecut jucatorii au purtat primii echipamente fabricate din sticle de plastic reciclate si din bambus, acum patronul Dale Vince a lansat tricourile facute partial din zat de cafea, facandu-le prietenoase cu mediul si foarte usoare. Testul a avut succes, echipamentele urmand sa fie folosite la fiecare meci din sezonul urmator si sa fie puse in vanzare catre fani.

"Tricourile sunt o combinatie de zat de cafea si sticle de plastic reciclate, fabricate printr-un proces special, astfel incat acestea sunt integral realizate din materiale refolosite. Noul material este mai usor decat bambusul si, se pare, permite o mai buna respiratie, existand un beneficiu pentru performanta, din moment ce, minimalizand componenta de plastic, transpiri si te incalzesti mai putin. E nevoie si de plastic, pentru ca tricourile sa fie super rezistente", a spus Vince.

Tricourile facute din zatul rezultat de la trei cafele si din cinci sticle de plastic reciclate sunt cea mai recenta actiune eco a clubului din League Two. Acesta a fost desemnat de catre FIFA, in 2017, drept "cel mai ecologic club de fotbal din lume", si, in 2018, a fost primul care a devenit neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, fiind certificat astfel de catre Organizatia Natiunilor Unite. Anul trecut, Hector Bellerin, fundasul lui Arsenal, a devenit investitor, iar alte cluburi importante, precum Manchester United, Liverpool, Juventus si Real Madrid, au inceput, in ultimele sezoane, sa comande tricouri realizate din sticle de plastic reciclate si, in unele cazuri, chiar din plastic recuperat din oceane, luand exemplul formatiei din Gloucestershire.

Forest Green Rovers serveste mancare vegana jucatorilor si spectatorilor sai, are autocar electric si statii de incarcare a masinilor electrice, are in plan constructia unui nou stadion facut integral din lemn, pe arena sa se respecta reguli stricte de sortare a gunoiul, reutilizeaza apa menajera la udarea gazonului, nu foloseste chimicale pentru suprafata de joc, produce energie electrica cu panouri solare si turbine eoliene, are sponsor o companie de energie verde si a primit consultanta din partea mai multor organizatii ecologice internationale.