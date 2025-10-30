Omul de afaceri John Textor a decis să cedeze procentele pe care le deținea la clubul Crystal Palace. În cadrul acționariatului formației din Premier League au avut loc, în vară, schimbări, după sezonul care a adus clubului primul trofeu major din istorie, FA Cup, după o finală câștigată cu Manchester City (1-0).

John Textor, unul dintre acționarii minoritari ai clubului, nu mai este implicat la Crystal Palace din vară, după ce și-a cedat acțiunile către Woody Johnson, implicat și la echipa de fotbal american New York Jets. În schimbul acțiunilor sale, Textor a încasat 190 de milioane de lire sterline, adică 221 de milioane de euro.

John Textor vrea să revină acționar în Premier League, dar la Wolves

John Charles Textor este originar din Kirksville (Missouri) și este CEO al Facebank, Inc. Acesta este un membru al marcantei familii americane Du Pont, una dintre cele mai bogate și mai influente din lume.

În trecut, a făcut oferte de cumpărare pentru Brentford, Watford și Newcastle, dar a reușit să intre în Premier League ca acționar la Crystal Palace, alături de Steve Parish, Josh Harris și David Blitzer.

El mai deține acțiuni la Botafogo (Brazilia / 90%), RWD Molenbeek (Belgia / 80%) și Olympique Lyonnais (Franța / 77.49%). Este unul dintre cei mai virulenți contestatari ai investiției Qatarului în PSG, acuzând că aceasta este ilegală conform legilor în vigoare în Uniunea Europeană.

Acum, el vrea din nou să investească la o formație din Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO, dar la Wolves, după cum anunță mai multe publicații de presă sportivă din Anglia.

Omul de afaceri John Textor ar oferi aproximativ 500 de milioane de euro

Se vorbește de sume fabuloase pentru tranzacție, de aproape 500 de milioane de euro, dar nu este clar cum vor decurge discuțiile, când vor începe demersuri concrete. Aparent, la prima vedere, actualii acționari ai formației Wolves nu sunt dispuși să accepte o ofertă din partea lui Textor.

Dacă va fi refuzat sau nu va ajunge la acord pentru preluarea Wolves, atunci omul de afaceri se va orienta către alte cluburi din Anglia, nu neapărat din Premier League, Charlton, Derby County, Queens Park Rangers, Watford sau Sheffield Wednesday.