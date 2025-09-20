Capul de afiș este duelul Brighton - Tottenham, dar pe lângă acesta se mai joacă și Burnley – Nottingham, West Ham – Crystal Palace și Wolves – Leeds.



Patru dueluri de foc în Premier League de la 17:00



Brighton vine după un început modest de sezon, cu doar patru puncte în primele patru etape. Echipa lui Fabian Hurzeler a fost învinsă de Bournemouth, dar speră să repete succesul din fața lui Manchester City, pe Amex Stadium.



În schimb, Tottenham lui Thomas Frank are patru victorii în șase meciuri și vine după un succes în Champions League, scor 1-0 cu Villarreal. Londonezii au câștigat ambele deplasări din campionat până acum, cu un total de 5-0.



Burnley caută să se redreseze după două înfrângeri consecutive la limită, cu Manchester United și Liverpool, iar duelul cu Nottingham pare momentul ideal pentru un nou început. Oaspeții vin însă după cinci victorii în ultimele șase meciuri disputate în deplasare contra echipelor nou-promovate.



La Londra, West Ham primește vizita neînvinsei Crystal Palace. Presiunea e pe Graham Potter, după două eșecuri dure acasă, cu Chelsea și Tottenham. De partea cealaltă, Palace are o serie de zece meciuri fără înfrângere și un bilanț excelent pe London Stadium.



În fine, Wolves încearcă să iasă din criza care i-a adus pe ultimul loc, cu zero puncte în patru etape. Leeds, adversarul de azi, a coborât și el pe locul 16 după o serie de meciuri fără victorie și cu mari probleme în atac.



Toate partidele vor începe la ora 17:00 și vor putea fi urmărite live pe VOYO, oricând, oriunde și de pe orice platformă!

