Miercuri seară, cele două echipe s-au întâlnit în optimile de finală din Carabao Cup. Confruntarea a avut loc pe Anfield, iar Palace a învins-o pe Liverpool la scor de neprezentare, 3-0!



Dezastru pentru Liverpool! ”Kriptonita” Crystal Palace a răpus campioana Angliei pe Anfield



Crystal Palace a început în forță confruntarea de pe Anfield, iar Ismaila Sarr a deschis scorul în minutul 41 și a dublat avantajul la doar patru minute de prima reușită.



În actul secund, Amara Nallo a fost eliminat în minutul 79 și formația dirijată de Arne Slot a cedat din nou pe final. Yeremy Pino a dus scorul la 3-0 și a închis tabela de marcaj în minutul 87.



Liverpool a fost, în consecință, eliminată din Carabao Cup. Palace rămâne ”kriptonita” trupei de pe Anfield, după ce londonezii i-au smuls cormoranilor Supercupa Angliei vara trecută.



Liverpool, în Premier League



Eșalonul de elită al Angliei se vede pe VOYO până în 2028



În campionat, Liverpool se situează pe poziția a șaptea cu 15 puncte. Patru eșecuri consecutive a înregistrat echipa lui Arne Slot, după cinci victorii.



De cealaltă parte, Palace se află pe locul al 10-lea cu 13 puncte. După nouă etape, londonezii au bifat trei remize, patru rezultate de egalitate și două eșecuri.

