Americanul a vorbit duminică, la RMC, intervenție în care a susținut că organismul de control financiar al fotbalului francez a acționat împotriva clubului.



Textor, principal acționar al grupului Eagle Football, a fost înlocuit la conducerea clubului de Michele Kang, cea care a reușit să câștige apelul și să mențină Lyon în Ligue 1. Fostul președinte afirmă însă că decizia DNCG a fost una incoerentă și nedreaptă.



John Textor a rupt tăcerea: „Trebuie explicat”



„Pe 20 mai, DNCG ne-a dat undă verde totală și ne-a spus că totul este în regulă. O lună mai târziu, pe 24 iunie, am fost retrogradați administrativ, deși cifrele erau mai bune. Între timp, am adăugat 25 de milioane de euro cash și l-am vândut pe Rayan Cherki pentru 30 de milioane. Trebuie explicat cum poți primi aprobarea pe 20 mai și să fii retrogradat pe 24 iunie”, a declarat Textor în emisiunea „Rothen s’enflamme”.



„Am redus masa salarială cu 40%. Am tăiat cheltuieli, am prezentat un proiect solid. Fanii văd doar retrogradarea administrativă și e normal să fie furioși, dar adevărul este că aveam bani suficienți pentru a susține acest model”, a insistat fostul președinte.



Totuși, cifrele oficiale publicate de OL contrazic discursul său. Bilanțul financiar pentru sezonul 2024-2025, ultimul sub conducerea lui Textor, indică un deficit uriaș, de 201,2 milioane de euro, față de minus 25,7 milioane în sezonul precedent.



„Am făcut OL mai bun”



Textor respinge însă interpretarea acestor date. „Am adus capital pentru a plăti datoriile. În Franța, pierderile sunt inevitabile pentru cluburi de acest nivel. Am crescut veniturile în fiecare an, chiar și într-un context în care drepturile TV s-au prăbușit. Am făcut OL mai bun, am readus clubul în Europa League”, a spus el.



În final, americanul a sugerat că a fost nevoit să plătească pentru greșelile trecutului, lăsate de Jean-Michel Aulas.



„Interdicția de transferuri a fost decisă pe baza cifrelor fostei conduceri. Am avut de ales: să las echipa să cadă sau să bag bani. În fotbal nu poți opri salariile peste noapte. Nu doar că am evitat retrogradarea sportivă, dar am dus echipa în Europa League”, a mai spus americanul.

