Echipa lui Oliver Glasner a arătat eficiență maximă și o organizare defensivă impecabilă, lăsându-i pe „lei” fără replică.



Oaspeții au deschis scorul repede, în minutul 21, prin Jean-Philippe Mateta, care a transformat un penalty și a dus Palace în avantaj.



Aston Villa a încercat să revină, dar s-a lovit constant de blocul londonez. După pauză, „vulturii” au lovit din nou: în minutul 68, Marc Guehi a făcut 2-0, profitând de o fază fixă.



Aston Villa – Crystal Palace 0-3



Lovitura de grație a venit zece minute mai târziu. Ismaila Sarr, într-o formă excelentă, a finalizat cu precizie pentru 3-0 și a pecetluit o victorie de necontestat pentru Palace.



Crystal Palace urcă astfel în prima jumătate a clasamentului și ocupă poziție #8 cu cinci puncte, în timp ce Aston Villa este în pericol pe poziția 19, cu doar un punct după trei etape.

