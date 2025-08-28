Akanji, Baumgartner și Sterling, curtați și ei de Crystal Palace

Crystal Palace s-a înțeles cu Villarreal pentru transferul lui Yeremy Pino. Londonezii vor plăti 30 de milioane de euro pentru internaționalul spaniol, aproximativ aceeași sumă cerută de CFR Cluj pentru Louis Munteanu. Conform presei britanice, clubul mai negociază mutările lui Manuel Akanji (Manchester City), Bilal El Khannouss (Leicester), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Hee-chan Hwang (Wolverhampton), Christos Tzolis (Club Brugge), Jaydee Canvot (Toulouse) și Raheem Sterling (Chelsea).



"Roș-albaștrii" au câștigat FA Cup în sezonul trecut (1-0 cu Manchester City) și s-au impus recent în FA Community Shield (2-2, 3-2 d.l.d. cu Liverpool), iar următoarele două meciuri vor fi cu Frederikstad (returul play-off-ului Conference League, după 1-0 în tur / 28 august) și cu Aston Villa (Premier League / 31 august).



Sosa și Benitez, celelalte două transferui ale verii

În această vară, "Vulturii" i-au mai adus pe Borna Sosa (Ajax / 2.3 milioane de euro) și Walter Benitez (PSV Eindhoven / gratis), i-au promovat de la juniori pe Kaden Rodney și Rio Cardines, și i-au recuperat după împrumuturi pe Odsonne Edouard (Leicester), Jesurun Rak-Sakyi (Sheffield United) și Naouirou Ahamada (Rennes).



De asemenea, s-au desprățit de Eberechi Eze (Arsenal / 69.3 mil. euro), Rob Holding (Colorado Rapids / gratis), Jeffrey Schlupp (Norwich / gratis), Luke Plange (Grasshoppers / gratis), Malcolm Ebiowei (Blackpool / gratis), Matheus Franca (Vasco da Gama / împrumutat), Joe Whitworth (Exeter City / împrumutat), David Ozoh (Derby / împrumutat), Hindolo Mustapha (Nuremberg / împrumutat), Joel Ward (contract încheiat), Ben Chilwell (Chelsea / împrumut expirat) și Matt Turner (Nottingham Forest / împrumut expirat).



Yeremi Pino are în palmares Europa League și Nations League

Yeremy Jesus Pino Santos (22 de ani) este născut în Las Palmas (Insulele Canare) și s-a format la juniorii cluburilor Barrio Atlantico, AD Huracan, UD Las Palmas și Villarreal. La nivel de seniori a evoluat pentru Villarreal C (2019-2020) și Villarreal (2020-2025 / 199 meciuri / 25 goluri).



A strâns 15 selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Spaniei, iar în palmares are Europa League (2020-2021) și Nations League (2022-2023 / + 2 finale, în 2020-2021 și 2024-2025). Poate juca ca extremă dreapta, mijlocaș dreapta și extremă stânga și este cotat la 30 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

