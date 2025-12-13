Fotbalistul a răbufnit după ce nu a prins nici măcar un minut în etapa precedentă cu Leeds, iar Arne Slot a luat decizia să nu-l introducă în lotul pentru meciul cu Inter de la Milano, din Champions League.



Acum însă, egipteanul a fost inclus pentru confruntarea cu Brighton & Hobe Albion de sâmbătă. Meciul va avea loc la ora 19:00 și va putea fi urmărit pe VOYO, dar și LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Verdict crunt pentru Salah



Chris Waddle, fost mare internațional englez, cu 62 de prezențe la prima reprezentativă, a vorbit despre Salah și a sugerat că vârsta își spune cuvântul la fotbalistul egiptean, care nu mai poate ține ritmul unui meci de Premier League.



”Dacă nu este fericit, ar trebui să depună o cerere de transfer pentru ianuarie. Vor fi multe cluburi interesate, va avea oferte. Ar putea face ce a făcut Heung-min Son și să meargă în MLS, să aibă o pauză plăcută după Cupa Africii, să înceapă pregătirea în martie și să înceapă o nouă carieră în America.



Fotbaliștii vor să joace pentru totdeauna, dar nu poți schimba faptul că îmbătrânești. Din păcate pentru Mohamed Salah, el îmbătrânește. Jocul devine din ce în ce mai rapid, mai ales în Premier League, și au existat situații în acest sezon în care Conor Bradley a fost expus pe partea dreaptă pentru că Salah nu a revenit în apărare, iar asta a dus la goluri.



Ceea ce i se cere, să coboare și să ajute defensiva, din păcate nu mai face parte din jocul lui în acest moment. Singura modalitate prin care ar putea avea acea libertate ar fi să fie folosit mai avansat pe teren, într-un rol de tip Florian Wirtz, și să i se spună că nu e nevoie să revină în apărare, iar ceilalți să acopere.



Îți poți organiza echipa astfel și să-l lași să-și facă jocul, dar ajunge la o vârstă la care va simți ritmul meciului, fie că îi place sau nu. Nu vrea să stea pe bancă, așa că cred că Arne Slot face ce trebuie, folosindu-l atunci când consideră potrivit”, a spus Chris Waddle, potrivit goal.

