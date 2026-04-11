Show în Premier League! S-au marcat șase goluri în Brentford - Everton și Burnley - Brighton Premier League Sursa foto: Getty Images.
Alexandru Hațieganu
Brentford - Everton 2-2 și Burnley - Brighton 0-2, ambele partide contând pentru etapa a 32-a din Premier League, au fost transmise în exclusivitate în România de către VOYO. 

Partidele au început simultan de la ora 17:00, sâmbătă, pe 11 aprilie. Anterior s-a disputat surpriza Arsenal - Bournemouth 1-2, redată în format LIVE VIDEO & TEXT de către site-ul Sport.ro.

Dubla lui Mats Wieffer din minutele 43 și 89 a făcut diferența pentru cele trei puncte în Burnley - Brighton 0-2. 

Învingătorii au urcat cel puțin provizoriu pe locul 9, cu 47 de puncte, iar învinșii au rămas cu 20 de puncte pe poziția a 19-a (penultima).  

Dramatism în Brentford - Everton

Mult mai dramatic a fost meciul Brentford - Everton 2-2. Pentru gazde a semnat o dublă Igor Thiago (3' p. și 76'), iar pentru oaspeți au marcat Beto (26') și Kiernan Dewsbury-Hall (90+1').

Brentford a ajuns la 47 de puncte și va încheia, cel mai probabil, etapa pe locul 7. Everton a atins același punctaj și se află pe poziția a 8-a, cu un golaveraj inferior (+2 față de +4). 

Liverpool - Fulham, de la 19:30, este ultimul meci al zilei. Confruntarea se poate vedea exclusiv pe VOYO și LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro. 

Programul zilei de duminică, 12 aprilie, din Premier League

Runda a 32-a a început vineri cu West Ham - Wolves 4-0.

  • Ora 16:00: Crystal Palace - Newcastle, Nottingam - Aston Villa, Sunderland - Tottenham. 
  • Ora 18:30: Chelsea - Manchester City

Etapa se încheie luni, 13 aprilie, de la ora 22:00, cu Manchester United - Leeds. 

Clasamente oferite de Sofascore
