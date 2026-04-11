Brentford - Everton 2-2 și Burnley - Brighton 0-2, ambele partide contând pentru etapa a 32-a din Premier League, au fost transmise în exclusivitate în România de către VOYO.

Partidele au început simultan de la ora 17:00, sâmbătă, pe 11 aprilie. Anterior s-a disputat surpriza Arsenal - Bournemouth 1-2, redată în format LIVE VIDEO & TEXT de către site-ul Sport.ro.

Dubla lui Mats Wieffer din minutele 43 și 89 a făcut diferența pentru cele trei puncte în Burnley - Brighton 0-2.

Învingătorii au urcat cel puțin provizoriu pe locul 9, cu 47 de puncte, iar învinșii au rămas cu 20 de puncte pe poziția a 19-a (penultima).