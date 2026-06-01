„Torționarul“ de la FCSB: „Zâmbea când vedea că suferim!“

Ce s-a întâmplat, în această campanie, a șocat pentru că retrogradarea echipei în play-out a venit după două stagiuni în care bucureștenii au defilat pe plan intern. Mai mult decât atât, FCSB, deși a mai avut sezoane în care a dezamăgit, n-a ajuns niciodată atât de jos, incapabilă de a obține măcar o clasare în Top 6, după sezonul regulat.

FCSB a „tremurat“ serios pentru un loc în cupele europene, la capătul sezonului 2025-2026, unul în care prăbușirea campionilor a fost zgomotoasă și fără precedent!

Amintirile lui Mihai Pintilii: „Era perfect dacă aveam puterea să-l facem pe Neubert să dispară!“

Din cauza rezultatelor extrem de slabe din acest sezon, la FCSB s-a produs și o schimbare masivă în ceea ce privește stafful tehnic.

Pintilii și Charalambous au făcut un pas înapoi, iar odată cu plecarea lor și instalarea lui Mirel Rădoi – pentru doar o lună (!) – a mai căzut un „cap“. Pentru că, în scurtul său mandat la FCSB, Rădoi a renunțat la Thomas Neubert, spunând că are propriul său preparator fizic în staff.

Acum, în dialog cu Orange Sport, Mihai Pintilii a insistat că neamțul Neubert, ofertat imediat de rivalele roș-albaștrilor, a fost un om de bază în angrenajul FCSB-ului din anii trecuți. Explicația? Pregătirea fizică excelentă care se făcea sub comanda sa.

„Neubert zâmbea când vedea că suferim. El era fericit. Dacă aveam puterea să-l facem cumva să dispară, era perfect, mai ales în perioada cantonamentelor. Era ceva grav. Am început să plâng şi eu i-am zis lui Reghecampf (n.r. – din al cărui staff a făcut parte Neubert) că eu nu mai vreau. M-am dus la el în cameră şi i-am spus că nu mai pot, eu nu fac faţă“, a rememorat Pintilii (41 de ani), care a evoluat, la FCSB, în perioada 2012-2014 și 2016-2020.