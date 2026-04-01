Clubul Chelsea a declarat miercuri pierderi înainte de impozitare de 262,4 milioane de lire sterline (349,49 milioane de dolari) în sezonul 2024-2025, cea mai mare pierdere anuală din fotbalul englez, depăşind recordul anterior de 194,9 milioane de lire sterline înregistrat de Manchester City în sezonul 2010-2011, relatează Reuters.

Probleme financiare uriașe pentru Chelsea

Clubul londonez a înregistrat pierderi, în ciuda faptului că veniturile sale au crescut la 490,9 milioane de lire sterline în exerciţiul financiar încheiat în iunie 2025, după ce a terminat pe locul patru în Premier League şi a câştigat Europa Conference League.

Chelsea FC Holdings a raportat un profit de 128,4 milioane de lire sterline pentru sezonul 2023-2024, după ce a vândut echipa feminină către compania-mamă BlueCo, înregistrând venituri totale de 468,5 milioane de lire sterline. Clubul a declarat că veniturile au crescut datorită majorării încasărilor din drepturile de difuzare ale Premier League şi a participării la Cupa Mondială a Cluburilor. Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor în luna iulie.

Explicația oferită de clubul londonez

Sezonul s-a încheiat cu o pierdere din cauza creşterii costurilor, a declarat Chelsea într-un comunicat.

„Cheltuielile operaţionale au crescut semnificativ, determinate în principal de creşterea costurilor legate de ziua meciului, ca urmare a revenirii în fotbalul european”, a adăugat Chelsea.

Clubul susţine că respectă în continuare reglementările financiare, precum Regulile privind profitul şi sustenabilitatea (PSR), care permit pierderi de 105 milioane de lire sterline pe o perioadă de trei ani.

Cifrele utilizate pentru calculul acestui indicator diferă de pierderea brută înainte de impozitare.

Chelsea a cheltuit peste un miliard de lire sterline pe jucători de la preluarea clubului de către BlueCo în 2022, semnând contracte pe termen lung cu o serie de jucători tineri.

Sancțiunea impusă de UEFA

UEFA a amendat clubul cu 26,7 milioane de lire sterline la începutul sezonului pentru încălcarea regulilor privind raportul costuri-efectiv şi îl monitorizează, de asemenea, pe o perioadă de trei ani.

Surse au declarat pentru BBC Sport că pierderile raportate includ amenzi – printre care sancţiunea de 10,75 milioane de lire sterline din Premier League referitoare la plăţile către agenţi efectuate sub proprietatea lui Roman Abramovich – precum şi anulări în conturi pentru jucători de renume, precum Raheem Sterling, care a fost eliberat de angajament, şi Mykhailo Mudryk, care este anchetat pentru un test antidoping eşuat.

Chelsea estimează că veniturile vor atinge niveluri record în următoarele rapoarte financiare, cu 85 de milioane de lire sterline suplimentare obţinute din câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor, plus aproximativ 80 de milioane de lire sterline din venituri din drepturile de televizare ale Ligii Campionilor.

Pierderea este mai mică decât cele 355 de milioane de lire sterline menţionate în raportul de referinţă al UEFA de luna trecută.

Se pare că această cifră este rezultatul excluderii vânzărilor dintre două cluburi într-un model multi-club, Chelsea având aceiaşi proprietari ca şi echipa franceză Strasbourg.

Chelsea a dezvăluit, de asemenea, că echipa sa feminină a înregistrat o pierdere de 17,1 milioane de lire sterline în sezonul 2024-25, cu venituri de 21,3 milioane de lire sterline.

Ce trebuie să facă Chelsea pentru a opri pierderile

Este important de menţionat că Chelsea nu şi-a publicat încă situaţiile financiare complete, care vor apărea curând la Registrul Comerţului şi care se aşteaptă să ofere o imagine mai detaliată.

Singurele informaţii disponibile în prezent provin din declaraţia făcută de Chelsea miercuri.

„Oamenii se întreabă dacă Chelsea este un club de fotbal sau un experiment de fond speculativ. Nu cred că aceste rapoarte financiare oferă un răspuns mai clar. Încă aşteptăm să vedem imaginea completă la Registrul Comerţului”, a declarat expertul în finanţe din fotbal Kieran Maguire.

El a spus că cifrele evidenţiază importanţa participării în Liga Campionilor pentru un club care se află în prezent pe locul şase în Premier League.

El a adăugat: „Pentru fiecare liră pe care o primeşti din drepturile de difuzare [în Liga Campionilor], primeşti doar 11 pence în Liga Conferinţei, iar departamentului de marketing îi este mult mai greu să vândă o lojă pentru un meci împotriva celei de-a doua echipe din Danemarca decât atunci când Barcelona vine în oraş”.

Există, de asemenea, îngrijorări că Stamford Bridge începe să pară învechit, ceea ce expune Chelsea riscului de a rămâne în urma rivalilor săi, în special odată cu intrarea în vigoare, în această vară, a noilor reguli privind raportul dintre costurile echipei şi veniturile din Premier League.

Maguire: „Chelsea este pur şi simplu în urma rivalilor săi”

Ele înlocuiesc PSR şi permit cluburilor să cheltuiască 85% din veniturile totale pe costuri legate de lot.

„Chelsea are un stadion cu o capacitate de doar 40.000 de locuri şi este aproximativ jumătate din dimensiunea lui Manchester United, fiind probabil cu 50-60 de milioane de lire sterline în urma celorlalte echipe”, a adăugat Maguire.

„Odată cu introducerea noilor reguli privind raportul costuri-lot, este foarte important ca cluburile să-şi sporească veniturile oriunde pot.

Chelsea este pur şi simplu în urma rivalilor săi, având mai puţini bani de cheltuit pe jucători – iar acest lucru îşi va spune cuvântul în timp”, a completat Maguire.

Maguire a fost de acord că este puţin probabil ca Chelsea să încalce regulamentele Premier League.

Chelsea a înregistrat un profit de 128,4 milioane de lire sterline anul trecut – aproape în întregime datorită vânzării echipei feminine către club, o portiţă de scăpare care a fost închisă între timp de ligă.

Aceasta înseamnă că pierderile înainte de impozitare din ultimii trei ani se ridică la aproximativ 220 de milioane de lire sterline în total, dar Maguire a spus că Chelsea ar fi trebuit să prezinte pierderile contabilizate în conformitate cu PSR până la 31 decembrie.

„Lipsa oricăror ştiri sugerează că liga este mulţumită de cifrele lor privind PSR”, a concluzionat Maguire.

News.ro