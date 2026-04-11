Partida Liverpool - Fulham este programată pe 11 aprilie, de la ora 19:30, și se vede în exclusivitate pe VOYO, de oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv.

Formația pregătită de Arne Slot traversează o perioadă complicată și are nevoie urgentă de puncte.

La startul etapei, „cormoranii” ocupau locul 5, cu 49 de puncte, la cinci lungimi de ultima poziție care duce în Champions League, ocupată de Aston Villa.

Liverpool nu a mai câștigat în campionat din 28 februarie, când a învins-o pe West Ham cu 5-2.

De partea cealaltă, Fulham ocupă locul 9, cu 44 de puncte, și rămâne o echipă capabilă să pună probleme oricui.

În tur, pe 4 ianuarie, cele două echipe au remizat, scor 2-2. În 2025, Fulham s-a impus într-un meci spectaculos, 3-2, în timp ce în 2024 Liverpool a bifat două victorii și două egaluri în confruntările directe.