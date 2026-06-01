Retras din arbitraj în 2018, Alexandru Tudor s-a alăturat clubului FCSB un an mai târziu, la insistențele lui Gigi Becali. Legătura profesională dintre cei doi nu s-a format într-un birou sau la stadion, ci la un lăcaș de cult.
Omul adus de Gigi Becali la FCSB a dezvăluit cerința neașteptată a omului de afaceri în prima zi
Fostul arbitru Alexandru Tudor a explicat cum a ajuns să lucreze pentru FCSB și care a fost prima „misiune” încredințată de patron.
Întâlnirea de la Schitul Darvari
Fostul central a explicat contextul în care finanțatorul i-a propus să colaboreze. Discuțiile au pornit de la prezența constantă a amândurora la slujbele religioase.
„Eram la Schitul Darvari și dumnealui începuse să vină acolo la fiecare Sfântă Liturghie. Mă vedea în strană, eram acolo cu cei care cântau, țineam și eu un unison pe acolo. La un moment dat îmi spune: «Vreau să lucrezi pentru mine»
O dată, de două ori, de trei ori. «Ce vreți să lucrez? Aveți nevoie de arbitri la club?». «Nu mă interesează, vreau să lucrezi pentru mine». Știi care a fost prima mea sarcină de muncă? Să mă duc la slujbă”, a povestit Alexandru Tudor.
Fostul arbitru s-a arătat recunoscător pentru modul în care decurge colaborarea cu patronul bucureștenilor.
„Tu găsești un astfel de patron? Eu am găsit și sunt foarte bucuros. Să-mi dea prima sarcină de muncă să mă duc la slujbă, la Sfânta Liturghie, pentru mine este cel mai frumos cadou pe care pot să îl primesc în fiecare zi, să cauți harul lui Dumnezeu ca sarcină de serviciu”, a transmis fostul oficial, potrivit OrangeSport.
