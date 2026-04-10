Partida începe la ora 22:00 și poate fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Meciul se dispută pe London Stadium din Londra, iar miza este uriașă. La momentul redactării, West Ham ocupă locul 18, cu 29 de puncte, în timp ce Wolves este pe ultima poziție, cu doar 17 puncte.

Londonezii vin după o serie inconstantă, cu rezultate amestecate în campionat și cupă. În ultimele 5 meciuri, West Ham a înscris șase goluri și a primit șapte.

De partea cealaltă, Wolves încearcă să rămână în cursa pentru salvare. Forma recentă indică unele semne pozitive, cu două victorii și un egal în ultimele cinci etape de campionat.

În ultimele cinci confruntări directe, Wolves domină clar, cu patru victorii, în timp ce West Ham are un singur succes. Cel mai recent duel, disputat în ianuarie 2026, s-a încheiat cu un categoric 3-0 pentru Wolves.