Harry Maguire a făcut o afirmație puternică la scurt timp după prelungirea contractului cu clubul din Premier League.

În vârstă de 33 de ani, fundașul și-a prelungit înțelegerea cu United cu încă un an, existând și opțiunea pentru o perioadă suplimentară, după cum Sport.ro v-a arătat aici.

Fundașul central a ajuns pe Old Trafford în 2019, de la Leicester City, într-un transfer de 80 de milioane de lire sterline.

De atunci, el a strâns 266 de meciuri pentru „diavolii roșii”, câștigând Cupa Ligii și Cupa Angliei.

Harry Maguire: „Cred că sunt cel mai bun din lume”

La scurt timp după semnarea noului contract, Maguire a vorbit deschis despre încrederea în propriile calități.

„Cred, chiar și la vârsta mea, că sunt probabil unul dintre cei mai buni fundași din lume”, a spus englezul, citat de BBC.

La momentul redactării acestui artiocl Manchester United se află pe poziția #3 în Premier League, cu 55 de puncte, însă la distanță de 15 de liderul Arsenal.

