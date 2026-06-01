Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială

Atacantul spaniol în vârstă de 18 ani se află în proces de recuperare după o leziune la mușchii posteriori ai coapsei, suferită în meciul cu Espanyol. Potrivit selecționerului Luis de la Fuente, jucătorii care nu vor fi gata pentru meciul de deschidere ar putea reveni abia pentru a doua partidă din grupe, contra Arabiei Saudite, deși persistă semne de întrebare și în privința acelui joc pentru Yamal.

Yamal, considerat o figură centrală pentru naționala Spaniei la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic, a dezvăluit cât de aproape a fost să piardă prezența la Cupa Mondială.

„Da, îmi amintesc exact momentul în care m-am accidentat. Mă rugam să nu fie ceva serios, poate doar un cârcel, pentru că Mondialul era foarte aproape. Știam că este vorba despre o leziune la mușchii posteriori ai coapsei, ceva ce nu mi se mai întâmplase până acum. Îmi era teamă că ar putea fi grav, dar și că, dacă nu era atât de sever, aș fi putut suferi o recidivă care m-ar fi costat prezența la Cupa Mondială”, a spus Yamal.

Deși și-ar fi dorit să fie în formă maximă încă de la începutul turneului, ibericul vede această perioadă de pauză ca pe o modalitate de a-și recupera energia după un sezon încărcat.

„Este adevărat că a juca la o Cupă Mondială îți oferă o motivație extraordinară. Mental mă simt de parcă nu am jucat niciun meci în timpul sezonului și abia aștept să debutez la acest turneu”, a transmis jucătorul Barcelonei.