Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială

Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lamine Yamal a trecut prin momente de panică după accidentarea suferită în aprilie.

TAGS:
Lamine YamalLuis de la Fuentenationala Spaniei
Din articol

Atacantul spaniol în vârstă de 18 ani se află în proces de recuperare după o leziune la mușchii posteriori ai coapsei, suferită în meciul cu Espanyol. Potrivit selecționerului Luis de la Fuente, jucătorii care nu vor fi gata pentru meciul de deschidere ar putea reveni abia pentru a doua partidă din grupe, contra Arabiei Saudite, deși persistă semne de întrebare și în privința acelui joc pentru Yamal.

Yamal, considerat o figură centrală pentru naționala Spaniei la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic, a dezvăluit cât de aproape a fost să piardă prezența la Cupa Mondială.

„Da, îmi amintesc exact momentul în care m-am accidentat. Mă rugam să nu fie ceva serios, poate doar un cârcel, pentru că Mondialul era foarte aproape. Știam că este vorba despre o leziune la mușchii posteriori ai coapsei, ceva ce nu mi se mai întâmplase până acum. Îmi era teamă că ar putea fi grav, dar și că, dacă nu era atât de sever, aș fi putut suferi o recidivă care m-ar fi costat prezența la Cupa Mondială”, a spus Yamal.

Deși și-ar fi dorit să fie în formă maximă încă de la începutul turneului, ibericul vede această perioadă de pauză ca pe o modalitate de a-și recupera energia după un sezon încărcat.

„Este adevărat că a juca la o Cupă Mondială îți oferă o motivație extraordinară. Mental mă simt de parcă nu am jucat niciun meci în timpul sezonului și abia aștept să debutez la acest turneu”, a transmis jucătorul Barcelonei.

  • Lamine yamal spania
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Presiunea, un factor motivațional

Fotbalistul a vorbit și despre presiunea de la acest nivel, subliniind că încearcă mereu să o transfere într-un avantaj pe teren.

„Îmi place presiunea. Când standardele sunt mai ridicate, și nivelul tău crește. Dacă aș fi avut aceleași așteptări ca oricare alt jucător, probabil că nu aș fi jucat la nivelul la care sunt astăzi. O văd ca pe o provocare și mă bucur mult de ea”, a mai zis Yamal.

Spania a fost repartizată în Grupa H, acolo unde le va avea adversare pe Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri
MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri
ARTICOLE PE SUBIECT
Atletico, replică supremă pentru Barcelona: „Am trimis oferta pentru Lamine Yamal: o pungă de semințe”
Atletico, replică supremă pentru Barcelona: „Am trimis oferta pentru Lamine Yamal: o pungă de semințe”
Cine este noua iubită a lui Lamine Yamal: starul Barcelonei trăiește o nouă poveste de dragoste
Cine este noua iubită a lui Lamine Yamal: starul Barcelonei trăiește o nouă poveste de dragoste
Scandal diplomatic după ce Lamine Yamal a sărbătorit titlul cu steagul Palestinei. Premierul Spaniei îl apără
Scandal diplomatic după ce Lamine Yamal a sărbătorit titlul cu steagul Palestinei. Premierul Spaniei îl apără
ULTIMELE STIRI
Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului
Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului
Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris
Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
Universitatea Craiova dă startul transferurilor: Un fundaș croat se află pe lista campioanei
Universitatea Craiova dă startul transferurilor: Un fundaș croat se află pe lista campioanei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!



Recomandarile redactiei
Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului
Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului
Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris
Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
Alte subiecte de interes
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Anunț de la cel mai înalt nivel: "Vă rog, trebuie să primească Balonul de Aur acum!". Jucătorul pus peste Vinicius și Bellingham
Anunț de la cel mai înalt nivel: "Vă rog, trebuie să primească Balonul de Aur acum!". Jucătorul pus peste Vinicius și Bellingham
Spania lui Fermin Lopez merge brici și la Jocurile Olimpice! Victorie după victorie și calificare în sferturi
Spania lui Fermin Lopez merge brici și la Jocurile Olimpice! Victorie după victorie și calificare în sferturi
Răsturnare de situație în cazul lui Alvaro Morata!? Anunțul făcut de spaniol la scurt timp după încheierea Euro 2024
Răsturnare de situație în cazul lui Alvaro Morata!? Anunțul făcut de spaniol la scurt timp după încheierea Euro 2024
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!