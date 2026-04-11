Partida este programată pe 11 aprilie, de la ora 14:30, pe Emirates și va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

Formația antrenată de Mikel Arteta conduce clasamentul cu 70 de puncte și un avans de nouă față de Manchester City. Echipa lui Pep Guardiola are un meci mai puțin disputat.

Cu doar șapte etape rămase, Arsenal nu are un program deloc ușor. După duelul de astăzi urmează un meci pe teren propriu cu Sporting Lisabona, în sferturile UEFA Champions League, apoi deplasarea decisivă la Manchester City.

În etapa trecută, „tunarii” au tremurat serios cu Everton. Golurile marcate pe final de Gyokeres și Dowman au adus victoria, după un meci în care liderul a fost aproape să piardă puncte importante.

De partea cealaltă, AFC Bournemouth ocupă locul 13, cu 42 de puncte, și traversează o perioadă echilibrată, dar fără victorii. Oaspeții au cinci remize pe linie și șase în ultimele 7 meciuri oficiale.

Ultimul eșec în campionat a venit chiar în fața liderului, pe 3 ianuarie, când Arsenal s-a impus cu 3-2 pe Vitality Stadium. Înainte de pauza competițională, Bournemouth a obținut un punct din duelul cu Manchester United.