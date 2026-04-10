Tottenham a ajuns să ocupe locul 18 retrogradabil, după ce West Ham a învins-o pe Wolves cu scorul de 4-0. Partida a contat pentru etapa a 32-a din Premier League și a fost transmisă în România exclusiv de către VOYO.

Presiune mare pe Tottenham după West Ham - Wolves 4-0

„Ciocănarii” au ajuns astfel la 32 de puncte, la două „lungimi” avans față de Tottenham, după ce au făcut cel mai bun meci al lor din sezonul curent al Premier League.

Echipa la care evoluează Radu Drăgușin are însă în continuare un meci în plus. Spurs își va disputa partida din etapă duminică, pe 12 aprilie, de la ora 16:00, când se va deplasa pe terenul lui Sunderland.

Pentru a nu rămâne la finalul rundei pe loc retrogradabil, nord-londonezii sunt obligați să o învingă pe ocupanta locului 11 din Premier League cu 43 de puncte.

Serie rușinoasă pentru Tottenham

Problema cea mai mare pentru Tottenham este că pare să fi uitat să câștige în campionatul Angliei. Spurs are o serie rușinoasă de 13 meciuri fără victorie în Premier League.

Ultima oară când Spurs s-a impus în campionatul Angliei s-a întâmplat la meciul Crystal Palace - Tottenham 0-1 de pe 28 decembrie, contând pentru etapa a 18-a.

De atunci până în prezent, Radu Drăgușin și coechipierii săi au obținut doar cinci remize, fiind nevoiți să se declare învinși în opt rânduri.

Chiar dacă nu a câștigat niciodată în istorie Premier League, Tottenham a fost o prezență constantă pe prima scenă a fotbalului englezesc. Ultima sa apariție în Championship a fost în sezonul 1977-1978.