Victor Pițurcă (70 de ani) a confirmat că Adrian Bumbescu (66) este bine, după ce a vorbit la telefon cu „Ministrul Apărării”.

Fostul selecționer a anunțat că Bumbescu a ajuns deja acasă de câteva ore de la spital și că se află în afara oricărui pericol.

„Totul este bine, am vorbit la telefon. E deja acasă de câteva ore, nici nu cred că i-au dat tratament de la Militar. A luat o pastilă de codeină și s-a simțit un pic rău. Zicea pe la urechi, la ochi. Nu e nimic grav”, a transmis Victor Pițurcă, potrivit fanatik.ro.

Lui Bumbescu i s-a făcut rău la stadion

Fostul mare fundaș al Stelei a ajuns de urgență la Spitalul Militar, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la stadionul din Ghencea.

Potrivit GSP, Bumbescu, în vârstă de 66 de ani, a acuzat amețeli și o stare generală de rău, iar prima suspiciune a fost aceea a unui accident vascular cerebral minor. Din fericire, primele investigații medicale au exclus varianta unui AVC.

Fostul internațional se afla la stadionul Steaua, acolo unde ocupă funcția de consilier tehnic. Inițial, acesta a mers la cabinetul medical din complexul sportiv, unde medicii au constatat că avea tensiunea scăzută.

Ulterior, Adrian Bumbescu a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” pentru investigații suplimentare și a rămas sub supravegherea medicilor.

Reprezentanții spitalului au transmis că analizele efectuate până acum sunt „rezonabile”, iar din punct de vedere neurologic nu există indicii care să sugereze un accident vascular cerebral.

Adrian Bumbescu este unul dintre numele importante din istoria Steaua București. A câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 și Supercupa Europei în 1987, fiind unul dintre oamenii de bază ai generației legendare a roș-albaștrilor.

De-a lungul carierei, Bumbescu a mai evoluat pentru Universitatea Craiova, Dinamo București și FC Olt Scornicești, reușind performanța de a cuceri titlul de campion al României cu trei echipe diferite.

La echipa națională a României, fostul fundaș central a strâns 15 selecții.