Antrenorul echipei Real Madrid, Alvaro Arbeloa, l-a îndemnat pe atacantul francez Kylian Mbappe, criticat de presa spaniolă şi de mulţi fani madrileni, să-şi demonstreze „angajamentul” pe teren în ultimele trei meciuri din La Liga din sezon.

Alvaro Arbeloa, mesaj pentru Kylian Mbappe

„Dacă va fi disponibil, cu siguranţă va primi câteva minute pentru a continua să-şi demonstreze angajamentul faţă de clubul nostru şi pentru a juca în cele trei meciuri rămase, în ciuda celor patru cartonaşe galbene (n.r.- dacă încasează al patrulea cartonaș galben, va fi suspendat în La Liga)”, a declarat Álvaro Arbeloa, într-o conferinţă de presă, citat de news.ro.

„Ca madrilen, înainte de a fi antrenor, mi-ar plăcea să-l văd continuând să facă ceea ce face cel mai bine: să marcheze goluri”, a adăugat antrenorul Realului cu privire la golgheterul său, care a absentat duminică în timpul înfrângerii din Clasico împotriva FC Barcelona, deoarece nu şi-a revenit încă complet după accidentare.

Arbeloa l-a evaluat pe Mbappe

Întrebat despre termenul „implicare” folosit în răspunsul său iniţial, Alvaro Arbeloa a clarificat că el consideră că atacantul francez „a dat întotdeauna 100%”.

Atacantul francez s-a confruntat cu critici aspre în ultimele zile pentru o deplasare în Sardinia în weekendul precedent, în timp ce coechipierii săi aveau de jucat un meci din La Liga împotriva lui Espanyol Barcelona.