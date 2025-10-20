Meciul West Ham - Brentford, transmis în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro, a început fără sistemul de offside semi-automatizat (SAOT), din cauza unei pene globale de servere Amazon Web Services (AWS).



Se întâmplă și la case mai mari!



Premier League a anunțat oficial, cu doar câteva minute înainte de startul partidei de pe „London Stadium”, că sistemul nu va funcționa normal. În schimb, arbitrii VAR au fost nevoiți să revină la metoda clasică, folosind liniile virtuale manuale pentru a stabili pozițiile de offside.



„Din cauza problemelor tehnice globale ale Amazon Web Services, meciul din această seară va începe fără utilizarea tehnologiei semi-automatizate de offside. Dacă va fi nevoie, VAR va folosi liniile virtuale, ca în sezoanele anterioare”, a transmis Premier League.



Este demn de menționat faptul că West Ham, echipă aflată pe locul 19 după primele opt etape, poate avea de suferit în cazul unei faze controversate, care ar putea influența decisiv rezultatul final.

