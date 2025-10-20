Ghinion pentru CFR înaintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine îi ia locul în atac

Andrea Mandorlini nu se poate baza pe atacantul Louis Munteanu, care a acuzat probleme medicale și nu a fost inclus în lot pentru partida de pe "Ilie Oană".
Vârful a acuzat o problemă musculară la pulpă, o accidentare pe care a suferit-o în meciul anterior, cu Csikszereda. Deși la prima vedere nu părea o afecțiune gravă, staff-ul medical și cel tehnic au hotărât să nu riște o recidivă și l-au menajat pentru confruntarea de la Ploiești.
Un singur gol în campionat
Absența sa vine într-un moment delicat. Cu doar un singur gol marcat în Superliga în acest sezon, randamentul lui Munteanu este considerabil sub așteptările pe care le aveau fanii și conducerea. În total, în cele 14 apariții bifate în toate competițiile, atacantul a contribuit cu două goluri și două pase decisive, cifre modeste pentru un vârf de calibrul său.
În lipsa lui Munteanu, antrenorul Andrea Mandorlini a fost nevoit să improvizeze în ofensivă. Tehnicianul italian a decis să înceapă partida de la Ploiești cu un cuplu de atacanți format din italianul Daniel Cernigoi și gambianul Sulayman Slimani, care vor încerca să suplinească absența golgheterului.