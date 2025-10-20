Ghinion pentru CFR înaintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine îi ia locul în atac

Andrea Mandorlini nu se poate baza pe atacantul Louis Munteanu, care a acuzat probleme medicale și nu a fost inclus în lot pentru partida de pe "Ilie Oană".



Vârful a acuzat o problemă musculară la pulpă, o accidentare pe care a suferit-o în meciul anterior, cu Csikszereda. Deși la prima vedere nu părea o afecțiune gravă, staff-ul medical și cel tehnic au hotărât să nu riște o recidivă și l-au menajat pentru confruntarea de la Ploiești.