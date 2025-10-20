Ghinion pentru CFR înaintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine îi ia locul în atac

Ghinion pentru CFR &icirc;naintea meciului cu Petrolul! Louis Munteanu s-a accidentat. Cine &icirc;i ia locul &icirc;n atac Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj are parte de o absență de marcă pentru duelul din această seară, de la ora 20:30, contra Petrolului.

TAGS:
Andrea MandorliniCFR Clujlouis munteanu
Din articol

Andrea Mandorlini nu se poate baza pe atacantul Louis Munteanu, care a acuzat probleme medicale și nu a fost inclus în lot pentru partida de pe "Ilie Oană".

Vârful a acuzat o problemă musculară la pulpă, o accidentare pe care a suferit-o în meciul anterior, cu Csikszereda. Deși la prima vedere nu părea o afecțiune gravă, staff-ul medical și cel tehnic au hotărât să nu riște o recidivă și l-au menajat pentru confruntarea de la Ploiești.

Un singur gol în campionat

Absența sa vine într-un moment delicat. Cu doar un singur gol marcat în Superliga în acest sezon, randamentul lui Munteanu este considerabil sub așteptările pe care le aveau fanii și conducerea. În total, în cele 14 apariții bifate în toate competițiile, atacantul a contribuit cu două goluri și două pase decisive, cifre modeste pentru un vârf de calibrul său.

În lipsa lui Munteanu, antrenorul Andrea Mandorlini a fost nevoit să improvizeze în ofensivă. Tehnicianul italian a decis să înceapă partida de la Ploiești cu un cuplu de atacanți format din italianul Daniel Cernigoi și gambianul Sulayman Slimani, care vor încerca să suplinească absența golgheterului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament
ARTICOLE PE SUBIECT
Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu &icirc;n doar două cuvinte
Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu în doar două cuvinte
Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria
Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria
&bdquo;Putem c&acirc;știga cu Austria?&rdquo; Răspunsul lui Louis Munteanu + ce a spus despre plecarea de la CFR Cluj
„Putem câștiga cu Austria?” Răspunsul lui Louis Munteanu + ce a spus despre plecarea de la CFR Cluj
ULTIMELE STIRI
Petrolul &ndash; CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței &icirc;ncheie etapa a 13-a. Echipele de start
Petrolul – CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței încheie etapa a 13-a. Echipele de start
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Hermannstadt – Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Dublul campion al Rom&acirc;niei, oripilat de situația &icirc;n care a ajuns FCSB: E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire
Dublul campion al României, oripilat de situația în care a ajuns FCSB: "E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire"
Vezi-ți de treabă! Gigi Becali a luat decizia finală &icirc;n privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
"Vezi-ți de treabă!" Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
Pentru mine e un talent extraordinar, FCSB are o bijuterie! Fost golgheter al Rom&acirc;niei, Marian Savu are o mare nedumerire
"Pentru mine e un talent extraordinar, FCSB are o bijuterie!" Fost golgheter al României, Marian Savu are o mare nedumerire
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dobre, să nu mai &icirc;njuri Dinamo! Rapidistul a dat imediat replica

"Dobre, să nu mai înjuri Dinamo!" Rapidistul a dat imediat replica

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna &icirc;n vestiarul Rapidului

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna în vestiarul Rapidului

Rom&acirc;nia - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! &bdquo;Tricolorele&rdquo; au dat totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup

România - Polonia, meci fantastic pe VOYO și Pro Arena! „Tricolorele” au dat totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup

Kopic, replică tăioasă după derby: &bdquo;Vă rog! Nu pot să fac asta&ldquo;

Kopic, replică tăioasă după derby: „Vă rog! Nu pot să fac asta“

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

Dinamo - Rapid 0-2! Giuleștenii, două goluri dintr-un singur șut pe poartă

FCSB, adorată de patronul unei rivale: &bdquo;Mă duc la toate meciurile lor din București!&ldquo;

FCSB, adorată de patronul unei rivale: „Mă duc la toate meciurile lor din București!“



Recomandarile redactiei
Dublul campion al Rom&acirc;niei, oripilat de situația &icirc;n care a ajuns FCSB: E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire
Dublul campion al României, oripilat de situația în care a ajuns FCSB: "E grav! Nu mai văd nicio soluție de ieșire"
Vezi-ți de treabă! Gigi Becali a luat decizia finală &icirc;n privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
"Vezi-ți de treabă!" Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Charalambous! Pintilii i-a pus demisia pe masă
Petrolul &ndash; CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței &icirc;ncheie etapa a 13-a. Echipele de start
Petrolul – CFR Cluj, de la ora 20.30: meciul suferinței încheie etapa a 13-a. Echipele de start
Pentru mine e un talent extraordinar, FCSB are o bijuterie! Fost golgheter al Rom&acirc;niei, Marian Savu are o mare nedumerire
"Pentru mine e un talent extraordinar, FCSB are o bijuterie!" Fost golgheter al României, Marian Savu are o mare nedumerire
Hermannstadt &ndash; Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Hermannstadt – Csikszereda 0-2! Ciucanii sunt la un punct de FCSB
Alte subiecte de interes
Unde a fost surprins Andrea Mandorlini la c&acirc;teva ore după ce CFR Cluj a anunțat despărțirea de Mutu
Unde a fost surprins Andrea Mandorlini la câteva ore după ce CFR Cluj a anunțat despărțirea de Mutu
Andrea Mandorlini a ajuns la Cluj! Prima reacție a italianului&nbsp;
Andrea Mandorlini a ajuns la Cluj! Prima reacție a italianului 
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu &icirc;și explică criza de nervi: Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat + avertisment pentru Louis Munteanu
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
CITESTE SI
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament

stirileprotv Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi &icirc;n cazul pensiilor magistraților, după două am&acirc;nări

stirileprotv Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru &icirc;ncheierea unei polițe facultative

stirileprotv Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!