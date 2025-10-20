Campioana României se confruntă cu o serie de accidentări importante, mai ales în apărare. Lotul roș-albaștrilor include mai mulți fundași indisponibili: Joyskim Dawa (ruptură de ligament, până în ianuarie 2026), Mihai Popescu (leziuni ale ligamentului încrucișat, sezon încheiat), Daniel Graovac (probleme musculare) și Vlad Chiricheș (leziuni necunoscute). La acestea se adaugă și veteranul Vali Crețu, indisponibil de asemenea.



Din cauza problemelor, FCSB a fost nevoită să improvizeze în meciul recent cu Metaloglobus, folosind tânărul Ionuț Cercel și pe Baba Alhassan, un mijlocaș defensiv transformat în fundaș.



Cu infirmeria plină, patronul și-a făcut planul: „Tot luăm campionatul!”



Contactat de Sport.ro, patronul Gigi Becali nu s-a arătat îngrijorat de situația din defensivă.



„(n.r. - În apărare cum veți proceda?) Nu știu, bat, nu mă interesează! Tot iau campionatul!”, a spus Becali în exclusivitate pentru site-ul notru.



FCSB se pregătește pentru primul meci din istorie cu Bologna, joi seară, de la 19:45, în faza principală a UEFA Europa League. Partida va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro și pe pagina de Facebook a site-ului.



În grupa Europa League, FCSB a obținut o victorie (1-0 cu Go Ahead Eagles) și o înfrângere (0-2 cu Young Boys), ocupând locul 24 în clasament. Bologna are un punct, după egalul 1-1 cu Freiburg, și este pe locul 27.

Programul FCSB în Europa League:

